A Fazenda 14: Equipe de Shayan acusa Tiago de xenofobia e diz: “Medidas cabíveis serão tomadas”

O modelo Tiago e o iraniano Shayan protagonizaram intensa briga e a equipe de Shayan comunica nota oficial repudiando as falas de Tiago Ramos

21/09/2022

Durante a madrugada desta quarta-feira (21), após a formação da primeira roça da edição de A Fazenda 14, os peões Tiago Ramos e Shayan Haghbin protagonizaram uma briga feia, ao ponto de a produção do reality precisar intervir. A confusão aconteceu depois do ex-participante de Casamentos às Cegas Brasil vetar a participação do modelo na prova do fazendeiro, que acontece ao vivo nesta noite (21).

Enquanto os peões trocavam ofensas e palavrões, o ex-padrasto de Neymar disse: “Vai aprender português!”, referindo ao sotaque árabe do participante. Muitos internautas interpretaram as falas do rapaz como xenofóbicas.

Na tarde de hoje (21), a equipe que administra as redes sociais do iraniano, emitiu um comunicado repudiando as falas de Tiago e informando que serão tomadas as medidas cabíveis.

“Ontem (20) após a formação da roça de A Fazenda 14, o participante Tiago se exaltou dentro do jogo e não sabendo lidar com fato de estar correndo risco de ser eliminado no reality, esbravejou com Shayan e infelizmente colocou em questão sobre o Shay não ser brasileiro. Ter desavenças dentro do jogo é uma realidade do game, mas repudiamos todo e qualquer ato/fala de xenofobia e preconceito. Lamentamos por tal fato e informamos que as medidas cabíveis serão tomadas”, diz a nota.

Na noite da última terça-feira, 20, foi formada a primeira roça de A Fazenda 14 (Record TV) e para não perder a tradição, a noite de votação foi repleta de atritos e confusões antes e após o programa ao vivo.

Ainda na madrugada desta quarta-feira, 21, o modelo Tiago Ramos (25) protagonizou uma discussão humilhante com o empresário Shayan Haghbin (31), seu adversário e último roceiro a ser escolhido.

O Neydrasto foi o mais votado pela casa e precisou escolher um integrante da baia para ocupar o banco ao lado na roça. O modelo surpreendeu a todos quando escolher o repórter Bruno Tálamo (33) ao invés do adversário iraniano, visto que eles são rivais. O modelo alegou que a escolha foi estratégica.