A Fazenda 14: Tiago perde o controle com Shayan e produção precisa intervir: "Vai aprender português"

Xenofobia? Durante discussão, Tiago Ramos perde o controle com Shayan Haghbin e produção precisa intervir

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 08h53

Na noite da última terça-feira, 20, foi formada a primeira roça de A Fazenda 14 (Record TV) e para não perder a tradição, a noite de votação foi repleta de atritos e confusões antes e após o programa ao vivo.

Ainda na madrugada desta quarta-feira, 21, o modelo Tiago Ramos (25) protagonizou uma discussão humilhante com o empresário Shayan Haghbin (31), seu adversário e último roceiro a ser escolhido.

O Neydrasto foi o mais votado pela casa e precisou escolher um integrante da baia para ocupar o banco ao lado na roça. O modelo surpreendeu a todos quando escolher o repórter Bruno Tálamo (33) ao invés do adversário iraniano, visto que eles são rivais. O modelo alegou que a escolha foi estratégica.

Contudo, o ex-participante de Casamentos às Cegas (Netflix) acabou ocupando o quarto banco com a dinâmica do Resta Um. Por regra da competição, o último roceiro tem o poder de vetar um integrante da roça de participar da prova. Sem pensar duas vezes, ele vetou o peão: “Óbvio que é o Tiago, não tenho dúvidas!”, disparou.

Depois que o reality terminou, Tiago Ramos ficou enfurecido com a atitude e subiu gritando com o empresário que também estava nervoso e não baixou a cabeça, piorando ainda mais a discussão. A situação saiu fora do controle e a produção do reality precisou intervir.

Em voz alta, a dupla foi alertada para se afastarem imediatamente. Na sequência, o modelo disparou: “Vai aprender português!”, disse ele aos berros ao citar o sotaque árabe do participante.

A atitude não foi bem vista pelo público que acompanha o reality show nas redes sociais: "Essa atitude do Tiago foi nojenta e preconceituosa", disse uma usuária no Twitter. "Isso é um absurdo! A produção deve retirar ele do programa agora", continuou. "Nem um pouco aceitável essa atitude do Tiago com o Shayan", pontuou um terceiro.

A Fazenda 14: Tiago Ramos perde o controle em discussão com Shayan Haghbin e produção precisa intervir: