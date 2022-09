A Fazenda 14: Deborah, Tiago, Bruno e Shay estão na primeira roça da temporada

Adriane Galisteu comanda a formação da primeira roça da temporada. Saiba quem votou em quem

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 00h39

Na noite desta terça-feira, 20, o público de A Fazenda 14, da Record TV, conferiu a formação da primeira roça da temporada. A dinâmica terminou com a indicação de Deborah, Tiago, Bruno e Shay para a berlinda da semana. Um deles poderá escapar da roça com a prova do fazendeiro, que acontecerá na quarta-feira, 21.

Para começar a noite, Iran Malfitano, que ganhou a prova de fogo, abriu o lampião do poder e escolheu ficar com o poder amarelo. Assim, ele entregou o poder vermelho para o André. Na sequência, o fazendeiro Lucas indicou Deborah para a roça. “Antes de dizer a pessoa para fazer a indicação, eu vou elencar os motivos para tomar a decisão. Meus pais sempre me ensinaram a ter caráter e ser uma pessoa digna. A pessoa que eu vou indicar usou de falsidade e vitimismo, tentou menosprezar alguns participantes, e isso vai contra a minha atitude aqui dentro. Estamos em busca de um prêmio, mas estamos convivendo e a convivência precisa ter harmonia. Portanto, a minha indicação hoje é a Deborah”, disse ele.

Então, Adriane Galisteu comandou a votação dos participantes e o mais votado foi Tiago. No poder da chama vermelha, André precisou anular o voto de três pessoas, que tiveram que trocar os seus votos, mas o resultado não mudou a roça. Logo depois, Tiago puxou Bruno – que estava na baia – para a roça. Na sequência, Iran abriu o poder da chama amarela e recebeu a oportunidade de começar o Resta Um e já estar salvo. Os participantes realizaram o resta um e quem sobrou foi Shay. Por sua vez, Shay vetou Tiago da prova do fazendeiro.

Saiba quem votou em quem na roça de A Fazenda 14:

André votou em Tiago

Kerline votou em Tiago

Tiago votou em Kerline

Bárbara votou em Tiago

Deborah votou em Deolane

Vini votou em Kerline

Deolane votou em Kerline

Ruivinha de Marte votou em Tiago

Bruno votou em Thomaz

Thomaz votou em Kerline

Alex votou em Tiago

Iran votou em Vini

Ellen votou em Kerline

Rosiane votou em Tiago

Bia votou em Kerline

Shay votou em Tiago

Pelé votou em Tiago

Pétala votou em Kerline

Tati votou em Tiago

Ingrid votou em Tiago

Após o poder vermelho:

Bruno votou em Alex

Deborah votou em Thomaz

Kerline votou em Deolane