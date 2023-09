Diretor de ‘A Fazenda’ revela como convenceu Rachel Sheherazade: “Ela ligou”

Foi por livre e espontânea vontade? Rodrigo Carelli conta como convenceu Rachel Sheherazade a participar do reality rural ‘A Fazenda 15’

A jornalista Rachel Sheherazade pegou todos de surpresa ao ser anunciada como uma das participantes do reality show da Record, 'A Fazenda 15', nesta quinta-feira, 24, Durante uma coletiva de imprensa que contou com a participação da CARAS Digital, o diretor da atração Rodrigo Carelli explicou como convenceu a apresentadora a se tornar uma peoa.

Segundo o diretor do reality, a inclusão de Rachel foi uma surpresa até mesmo para a equipe, que não esperava que a jornalista fosse aceitar o convite: "A gente teve essa ideia de chamar ela, achamos que não ia topar, é muito polêmica, mas ela não estava em nenhuma emissora, pensamos ‘vai que?’, Carelli relatou durante a entrevista.

O comandante da atração contou que a jornalista recusou a proposta em um primeiro momento: “Ela achou muito interessante, mas recusou, achamos que era isso”. No entanto, Rachel mudou de ideia e entrou em contato com a equipe: “Passaram alguns dias, ela ligou de volta e falou: pensei melhor, vocês ainda querem?”, Rodrigo contou que ela aceitou o convite por vontade própria.

Carelli ainda relatou que ela foi uma das primeiras a assinar o contrato para ficar confinada com outros 22 peões. Até o momento, já foram revelados alguns nomes da nova edição, como WL Guimarães,Cariucha, Darlan Cunha, Jaqueline Grohalski, Kelly Fonseca, André Gonçalves, Sander Mecca, Lily Nobre e Yuri Meirelles.

Além de revelar como convenceu a jornalista, Carelli adiantou algumas novidades da nova edição do reality, que conta com um prêmio milionário e que deve resgatar dinâmicas clássicas das primeiras edições do programa, aliadas a algumas inovações com peões que prometem causar polêmica: “É um elenco variadíssimo, que tem chances de ter muitas histórias”, disse o diretor.

