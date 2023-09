Famosa por meme e briga com Jojo, Cariúcha é confirmada na Fazenda 15

A funkeira Cariúcha, que roubou os holofotes recentemente ao se envolver em briga com Jojo Todynho, é confirmada na Fazenda 15

Nesta quinta-feira, 14, os nomes que compõe o elenco da Fazenda 15 estão sendo anunciados ao longo do dia. Após revelações de participantes como a jornalista Rachel Sheherazade e o ator André Gonçalves, o jornalista Chico Barney publicou mais um nome que irá compor o elenco do reality.

A funkeira Cariúcha surpreendeu a todos ao anunciar sua ida ao reality. A artista também é conhecida por ter sido uma das primeiras pessoas a ter viralizado e virado meme. “Sou toda natural, sou bonita pra caramba”, foi a frase dita por ela que viralizou em 2009, quando ela perdeu o concurso Garota da Laje.

Porém, recentemente, a empresária é famosa por sua briga incessante com a cantora Jojo Todynho. Tudo começou em 2017, quando Cariúcha acusou Jojo de ter sido a responsável por uma briga entre Anitta e Pabllo Vittar. Jojo afirmou que Pabllo estava em um grupo para falar mal de Anitta, o que Cariúcha negou.

"Não existiu esse grupo, ela criou isso na cabeça dela. A Pabllo Vittar nunca falou mal da Anitta, esse grupo nunca existiu. A Jojo criou esse tal grupo", disse a funkeira em entrevista ao Link Podcast. Jojo não deixou barato e rebateu: “Se metendo numa historia que não sabe, que não te compete, que não tem nada a ver com a tua vida pra poder aparecer. Quer aparecer? Porque não teve um sucesso que esperava com o meme, com as músicas, não sei. Aí quer aparecer as minhas costas? Toma vergonha na tua cara”.

O conflito entre as duas continua até hoje. Mais recentemente, Cariúcha criticou a atitude de Jojo de ter presenteado um novo namorado com um carro luxuoso. “Bom dia meus amores, a frase do dia é: 'não se compra amor, se conquista'. Você não é a boa? Cadê a boa? Hum, cadê a boa que tem que pagar macho pra ter, porque se não pagar macho, não tem macho. Elas dizem que elas são as boas, eu que sou a boa", disse.

E Jojo rebateu: “Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojo, minha fã! Você não vai chegar ao meu patamar nunca! Nem para entrar em um reality você serve! É melhor ser minha amiga que eu te boto lá. Para que está feio para você". Vale lembrar que Jojo venceu a 12ª edição da Fazenda.

Mais nomes!

Além de Cariúcha, outros nomes já confirmaram suas participações na Fazenda! O primeiro a ser anunciado foi Yuri Meirelles, modelo que ficou famoso ao participar de clipes da cantora Anitta.

A cantora Olivia Nobre, que é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, também estará no reality da Record TV. E outro nome confirmado é Sander Mecca, ex-integrante da boy band Twister, dona do hit “40 graus”.