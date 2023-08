Na Espanha, Neymar mostra encontro com Vini Jr e Éder Militão: "Meus meninos"

Curtindo os dias de folga na Espanha, o jogador Neymar se encontrou com Vini Jr e Éder Militão

O jogador de futebol Neymar Jrviajou para Ibiza, na Espanha, após o Paris Saint-Germain vencer o Jeonbuk Hyundai Motors por 3 a 0 em amistoso realizado na Ásia. O jogo, que aconteceu em Busan, na Coreia do Sul, faz parte da preparação para a temporada da equipe francesa.

Aproveitando a folga, nesta sexta-feira, 4, o atleta aproveitou para encontrar dois amigos, os jogadores do Real Madrid Éder Militão e Vini Jr. Em seu perfil No Instagram, o atacante falou sobre o encontro ao postar duas fotos com os companheiros de Seleção Brasileira. "Só risada com meus meninos", escreveu Neymar na legenda da publicação.

Os fãs foram à loucura com a publicação. "Trio muito forte", disse um seguidor. "Que elenco", escreveu outro. "Muita qualidade", falou uma fã. "Não carregou aqui. Tá pesada demais", brincou um admirador. "Que resenha", comentou o atleta olímpico e ex-BBB Paulo André.

Recentemente, Neymar colocou um detalhe importantíssimo em suas chuteiras. O atleta passou a usar um par de tênis específicos para o futebol com o nome de seus dois filhos escritos: Davi Lucca, de 11 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, Mavie, que espera com a modelo e influenciadora Bruna Biancardi. Foi a página Tropa Neymar Jr., um fã clube do jogador de futebol nas redes sociais, que notou a homenagem do atleta para os herdeiros.

Namoro de Éder Militão e Cássia Lourenço teria chegado ao fim

O namoro de Éder Militão e Cássia Lourenço teria chegado ao fim. Nesta sexta-feira, 04, a informação de que eles não estariam mais juntos foi divulgada pelo Instagram de fofocas Segue a Cami. O casal estava junto há mais ou menos três meses. Na rede social do jogador não há nenhuma foto com a loira e na página da influenciadora não há mais os cliques com o amado. Saiba mais!