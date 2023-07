Saiba quanto custou corrente de luxo que Neymar usou em encontro com Tom Holland

Neymar se tornou assunto após valor de seu relógio ser descoberto; veja o preço de outro item do craque

Neymar Jr. se tornou assunto nesta sexta-feira, 28, após a Shoteby's, casa multinacional de leilões, revelar que um de seus relógios equivale a quase um ano de salário da jogadora Marta, eleita seis vezes como a melhor do mundo. No entanto, há outros itens milionários no guarda-roupa do craque.

Em maio deste ano, Neymar compartilhou uma sequência de fotos durante sua passagem pela corrida da Fórmula 1 que aconteceu em Mônaco, uma pequena cidade-estado da França. Na ocasião, ele chegou a posar ao lado de Tom Holland, ator conhecido pelos filmes recentes do Homem-Aranha.

Nos registros, o craque usa diversas peças de grife e, dentre elas se destaca uma corrente da grife francesa Maison Paillard. Segundo uma página de fãs do atleta, que analisa os looks do jogador, o acessório é encontrado disponível para venda em cobre e rosé.

O valor da corrente é de 74,7 mil euros, o que equivale a pouco mais de R$ 390 mil. Além disso, ele vestia uma camiseta da marca Louis Vuitton que não se encontra mais disponível para vendas e um boné da Puma de uma coleção feita em parceria com o craque.

Na época, Neymar ainda não havia se envolvido na polêmica traição à noiva grávida, Bruna Biancardi. O caso veio à tona no mês seguinte, em meados de junho, quando a bloqueira Fernanda Campos resolveu expor o caso de infidelidade.

Após a exposição da traição, Neymar usou seu perfil oficial no Instagram para confirmar o acontecido e pedir desculpas à noiva. Semanas depois, os dois se tornaram assunto ao revelar o sexo e o nome da filha que esperam juntos. Em um grande chá revelação, eles anunciaram a espera de Mavie.

CONFIRA FOTOS DE NEYMAR USANDO CORRENTE DE R$ 390 MIL: