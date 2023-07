Neymar usa chuteiras com os nomes de seus filhos; veja os detalhes

Jogador de futebol Neymar é pai de Davi Lucca e espera Mavie com Bruna Biancardi

O jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., colocou um detalhe importantíssimo em suas chuteiras. O atleta passou a usar um par de tênis específicos para o futebol com o nome de seus dois filhos escritos.

Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e espera Mavie, uma menininha que vai ter com a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, com quem mantém um relacionamento atualmente.

Foi a página Tropa Neymar Jr., um fã clube do jogador de futebol nas redes sociais, que notou a homenagem do atleta para seus filhos. O perfil compartilhou algumas fotos do craque com a chuteira nesta quarta-feira, 26, durante um treino do Paris Saint-Germain.

Não é a primeira vez que Neymar homenageia sua família. Há um tempo atrás, o jogador de futebol também aproveitou seu par de chuteiras para colocar o nome de sua mãe, Nadine, como forma de mostrar seu amor por ela.

Kim Kardashian leva o filho para conhecer o ídolo, Neymar Jr

Nesta última terça-feira, 25, a socialite e empresária Kim Kardashian levou seu filho Saint West, de apenas 7 anos de idade, para conhecer um dos seus maiores ídolos no futebol, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. A modelo foi até o Japão para poder ver a partida amistosa entre o time francês e o Al-Nassr.

O filho de Kanye West ficou super feliz ao encontrar com o brasileiro. O pequeno estava vestindo uma camiseta do ídolo e teve a oportunidade de conhecê-lo após o jogo. Em suas redes sociais, Kim publicou um vídeo do filho animado quando o ídolo lhe mandou um tchauzinho. Neymar lhe presenteou com uma de suas camisetas e Saint saiu pulando de alegria com a nova aquisição.