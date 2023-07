Relógio usado por Neymar equivale a quase um ano do salário de Marta

Valor absurdo de relógio de Neymar reforça disparidade entre salários do futebol masculino e feminino

Na manhã desta sexta-feira, 28, a internet foi pega de surpresa por um fato um tanto quanto preocupante. Que existe uma imensa disparidade entre os salários do futebol masculino e feminino, todos sabíamos, mas o abismo é ainda mais assustador. De acordo com a Sotheby’s, casa de leilões multinacional, o valor de um relógio usado pelo jogador do Paris Saint-Germain Neymar Jr. equivale a quase um ano de salário de Marta, seis vezes melhor do mundo.

O relógio em questão é um Rolex Daytona Eye of the Tiger, um dos modelos mais exclusivos da marca ao redor do mundo, contando com detalhes de ouro e até mesmo pedras de diamante. A peça faz parte da coleção de outros grandes nomes do esporte, como o ex-jogador Zlatan Ibrahimovic, e do jogador de basquete Anthony Davis, do Los Angeles Lakers.

Mesmo sem seu real valor divulgado, a casa de leilões estimou e avaliou a peça em algo em torno de 150 mil a 350 mil francos suíços, o que equivale mais ou menos a R$ 837 mil a R$ 1,67 milhões. A estimativa foi feita pois a Rolex possui uma conduta de não divulgar o preço dos produtos, com a intenção de preservar seus clientes.

É aí que o abismo foi visto. O salário anual de Marta, que é seis vezes melhor do mundo e um dos maiores ícones do esporte, é de aproximadamente R$ 1,9 milhão. Neymar, por sua vez, recebe algo em torno de R$ 25 milhões anualmente. Se somarmos o bônus, pode chegar até R$ 306 milhões.

Relógio de Neymar equivale a quase um ano de salário de Marta.



Atacante tem relógio estimado em R$ 1,67 milhões, o equivalente a quase um ano de salário da meia-armadora Marta.



Segundo a multinacional Sotheby's, o valor de um relógio do atacante Neymar, do Paris… pic.twitter.com/OECEzfTgkM — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 28, 2023

Neymar usa chuteiras com os nomes de seus filhos; veja os detalhes

Recentemente, Neymar Jr. foi flagrado fazendo uma linda homenagem para seus filhos. Pai de Davi Lucca, de 11 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e espera Mavie, uma menininha que vai ter com a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, com quem mantém um relacionamento atualmente, o atleta passou a usar um par de tênis específicos para o futebol com o nome de seus dois filhos escritos.

Foi a página Tropa Neymar Jr., um fã clube do jogador de futebol nas redes sociais, que notou a homenagem do atleta para seus filhos. O perfil compartilhou algumas fotos do craque com a chuteira nesta quarta-feira, 26, durante um treino do Paris Saint-Germain.