Acabou? Namoro de Éder Militão e Cássia Lourenço teria chegado ao fim

Após três meses de relacionamento, Éder Militão e Cássia Lourenço não estariam mais juntos

O namoro de Éder Militão e Cássia Lourenço teria chegado ao fim. Nesta sexta-feira, 04, a informação de que eles não estariam mais juntos foi divulgada pelo Instagram de fofocas Segue a Cami. O casal estava junto há mais ou menos três meses.

Na rede social do jogador não há nenhuma foto com a loira e na página da influenciadora não há mais os cliques com o amado. Inclusive um que ela havia postado para escrever uma declaração para ele. "Nós", falou Cássia na época exibindo uma tatuagem para o atleta.

Em junho, Éder Militão deu unfollow na eleita e após boatos de crise, ele rebateu as fofocas postando fotos ao lado da então namorada. Os cliques não estão mais no ar atualmente na rede social do craque.

É bom lembrar que no aniversário de um ano da filha dele com Karoline Lima aconteceram várias polêmicas envolvendo Cássia Lourenço. Além da influenciadora, ter tido seu look ousado detonado na web, uma convidada próxima dela teria arranjado encrenca com a mãe da herdeira do jogador.

MOMENTO DE PAZ APÓS POLÊMICAS

A festa de um ano da filha de Éder Militão e Karoline Lima movimentou as redes sociais nos últimos dias por conta de algumas polêmicas que teriam rolado na festa. Uma muito falada foi que a namorada do jogador, Cássia Lourenço, não teria gostado da postura dele durante o evento.

Inclusive, a influenciadora curtiu um comentário que chamava a atitude do craque, de dançar com a mãe da filha, de papagaiada. Mesmo diante das desavenças, Éder Militão mostrou que continuava com a eleita da vez, prova disso, foi que ele compartilhou cliques ao lado dela.

O atleta mostrou algumas fotos da festa luxuosa de Cecília e chamou a atenção ao exibir alguns registros ao lado da então namorada. "1 aninho do amor da minha vida", disse ele espantando boatos de que não estaria mais com Cássia.

Nos comentários da publicação, os internautas notaram as fotos e deram sua opinião. "Bicha, a cara da Ceci ao lado da Cássia me representa", falaram. "Ceci detestando a madrasta", opinaram outros. "Criança não sabe mentir", falaram.