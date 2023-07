Namorada de Éder Militão faz homenagem bastante radical para o jogador

Cássia Lourenço, namorada de Éder Militão, decide fazer homenagem ousada para o jogador

Neste último domingo, 9, a influenciadora digital Cássia Lourenço chocou a internet por um detalhe interessante! Ao compartilhar uma foto de suas unhas em suas redes sociais, os internautas começaram a notar uma pequena tatuagem no pulso da loira, que foi feita em homenagem ao jogador de futebol do Real Madrid e seu namorado, Éder Militão.

Menos de um mês após anunciarem publicamente o relacionamento, a influenciadora digital tatuou ‘Mili’ em seu pulso, uma referência ao apelido do craque da Seleção Brasileira. Além disso, Cássia compartilhou as primeiras fotos ao lado do jogador de futebol. “Nós”, escreveu a loira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

🚨FAMOSOS: Namorada de Éder Militão faz tatuagem em homenagem ao jogador: “Mili” pic.twitter.com/GRcUC6HF9x — Quick Bytes (@QuickBytesNews) July 10, 2023

Os comentários da postagem foram inundados de internautas felizes pelo relacionamento do casal. “Que Deus abençoe muito a união de vocês e que livre vocês de todo mal”, exclamou uma usuária. “Toda felicidade do mundo para o meu casal preferido”, exaltou uma outra pessoa. “Amo demais meus nenéns”, disparou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Cássia Lourenço e Éder Militão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássia helen lourenco gomes (@cassialourencogomes)

Éder Militão e Karoline Lima organizam festa luxuosa para a filha

Para celebrar o mesversário da filha, Éder Militãoe Karoline Lima comemoraram os 11 meses de vida da filha, Cecília, em grande estilo. Os dois reuniram a família e os amigos em uma festa luxuosa para a herdeira em São Paulo neste final de semana. Os dois não estão mais juntos, mas mantém uma relação de boa convivência pela filha. Tanto que eles posaram juntos para as fotos na data especial. Nas redes sociais, Karoline mostrou as fotos da comemoração e surpreendeu pela decoração caprichada. A festa teve o tema da animação A Bela e a Fera e contou com a aniversariante com look elegante e muitos doces personalizados na mesa do bolo. Mesmo shippando, a loira revelou que não existe nenhuma chance de volta com o jogador, que já está feliz com uma nova namorada, deixando alguns internautas decepcionados.