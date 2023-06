Éder Militão e Karoline Lima organizam festa luxuosa para a filha

Ex-casal, Éder Militão e Karoline Lima reúnem os amigos em festa luxuosa para celebrar os 11 meses da filha

O jogador de futebol Éder Militão e a influenciadora Karoline Lima comemoraram os 11 meses de vida da filha, Cecilia, em grande estilo. Os dois reuniram a família e os amigos em uma festa luxuosa para a herdeira em São Paulo neste final de semana.

Os dois não estão mais juntos, mas mantém uma relação de boa convivência pela filha. Tanto que eles posaram juntos para as fotos na data especial. Nas redes sociais, Karoline mostrou as fotos da comemoração e surpreendeu pela decoração caprichada.

A festa teve o tema da animação A Bela e a Fera e contou com a aniversariante com look elegante e muitos doces personalizados na mesa do bolo. “Último mesversário da Ceci em família”, disse ela na legenda.

Karoline Lima é uma modelo e influenciadora digital de 27 anos de idade, nascida em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ela ficou mais famosa nas redes sociais por comentar de forma bem-humorada alguns jogos de futebol, principalmente de seu ex-namorado, Éder Militão. Karoline deu à luz a sua primeira filha, Cecília, no dia 10 de julho de 2022, na Espanha. Além do zagueiro, a loira já namorou recentemente o modelo Gui Araújo.

