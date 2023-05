De biquíni, Karoline Lima exibe corpão impecável e ostenta autoestima nas alturas

Modelo Karoline Lima usa biquíni fio-dental em dia de piscina durante viagem por Miami

Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora digital e modelo Karoline Lima (27) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques de quando estava renovando seu bronzeado na piscina do hotel no qual está hospedada durante sua viagem pela cidade de Miami, na Flórida, Estados Unidos da América.

Posando de biquíni fio-dental verde, a musa posou à beira da piscina, dando aquela levantada estratégica na peça, para dar ênfase em seu bumbum, posando de costas para as lentes da câmera. “A oitava maravilha do mundo tá dentro d’água”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de elogios para a modelo. “Primeira vez que vejo surfe na piscina. Com duas pranchas ainda por cima”, exaltou uma internauta. “A lancha em seu habitat natural”, exclamou uma outra usuária. “Que abundância mami”, escreveu a influenciadora digital Tamy Contro, ex de Projota. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonadas, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Karoline Lima.

Veja a postagem feita pela influenciadora digital e modelo Karoline Lima exibindo seu corpo impecável em viagem por Miami:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)



Festa de mesversário da filha

No último dia 10, Karoline Lima encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. A menina completou 10 meses de vida e para comemorar a data especial, a influenciadora digital preparou uma festa com o tema piscina, já que ela e a herdeira estão aprendendo a nadar.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, as duas surgiram usando um maiô rosa. A bebê, inclusive, também usou uma blusa colorida por cima da peça. Em outras fotos, as duas apareceram se divertindo em uma piscina cheia de bolinhas. "CECIDAY10. Às quartas temos natação e a rainha ama, como podemos ver…", escreveu a modelo na legenda da publicação.