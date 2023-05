De maiô rosa, Karoline Lima comemora mesversário da filha com festa temática

Cecília, filha de Karoline Lima, completou 10 meses de vida nesta quarta-feira, 10, e ganhou uma festa temática da mamãe

Karoline Lima (27) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (25).

Nesta quarta-feira, 10, a menina completou 10 meses de vida e para comemorar a data especial, a influenciadora digital preparou uma festa com o tema piscina, já que ela e a herdeira estão aprendendo a nadar.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Karol e Cecília surgiram usando um maiô rosa. A bebê, inclusive, também usou uma blusa colorida por cima da peça. Em outras fotos, as duas aparecerem se divertindo em uma piscina cheia de bolinhas.

"CECIDAY10. Às quartas temos natação e a rainha ama, como podemos ver…", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Recentemente, Karol divertiu os seguidores ao mostrar as aulas de natação que está fazendo com o filha. "Eu não acredito que a senhora vai dar aula pra ela... Ela não sabe mergulhar, nadar ou prender a respiração. O que essa mulher sabe fazer, sinceramente?", escreveu a influencer, como se a 'alfinetada' fosse da filha, Cecília.

Confira as fotos da festa de mesversário da filha de Karoline Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Término do namoro

A influenciadora Karoline Lima anunciou o término com Gui Araujo. O namoro havia sido engatado após o término conturbado do relacionamento com o jogador Éder Militão, pai de sua filha Cecília.

Nos stories, a loira apareceu e contou aos seguidores: "Estou vendo na internet que a minha vida pessoal também está na boca do povo. E queria falar pra vocês que, sim, estou solteira. Eu e Guilherme terminamos, mas, diferente das vezes que eu já apareci na mídia por conta da minha vida pessoal, dessa vez não existe drama, não existe traição, não existiu mentira, não existiu nada", contou.

"A gente, simplesmente, não está mais junto. Eu tô solteira e não precisa se tornar uma novela mexicana isso tudo. Simplesmente não funcionou e vida que segue. Eu tô feliz, tô seguindo minha vida, fazendo meus planos e espero que ele também. E a gente não precisa se odiar por isso, a gente não precisa jogar hate um no outro e nem nada disso. Tá longe de ser o que eu quero [...]", afirmou ele em um trecho do desabafo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!