Karoline Lima termina namoro com Gui Araujo e alerta: "Não precisa virar novela mexicana"

Karoline Lima e Gui Araujo anunciaram fim do relacionamento e disseram ter sido em comum acordo

A influenciadora Karoline Lima anunciou o término com Gui Araujo. O namoro havia sido engatado pós o término conturbado do relacionamento com o jogador Éder Militão, pai de sua filha Cecília.

Nos stories, a loira apareceu e contou aos seguidores: “Nossa, cara, tô muito cansada. E aí, galera, voltei agora pro hotel. Quase meia-noite, tô desde duas da manhã fora de casa, mas eu tô muito feliz, cumpri meus compromissos, meus trabalhos, minhas coisas, isso me deixa feliz demais. Mas estou vendo na internet que a minha vida pessoal também está na boca do povo. E queria falar pra vocês que, sim, estou solteira”.

“Eu e Guilherme terminamos, mas, diferente das vezes que eu já apareci na mídia por conta da minha vida pessoal, dessa vez não existe drama, não existe traição, não existiu mentira, não existiu nada. A gente, simplesmente, não está mais junto. Eu tô solteira e não precisa se tornar uma novela mexicana isso tudo”, falou sobre as polêmicas que a notícia poderia causar.

“Simplesmente não funcionou e vida que segue. Eu tô feliz, tô seguindo minha vida, fazendo meus planos e espero que ele também. E a gente não precisa se odiar por isso, a gente não precisa jogar hate um no outro e nem nada disso. Tá longe de ser o que eu quero”, afirmou.

“E é verdade, sim, que realmente tudo foi muito intenso, foi muito rápido, eu sou essa pessoa. A gente já se conhecia há muitos anos e eu tava com ele até antes de falar pra vocês, como eu já tinha comentado aqui. E ele é uma pessoa muito do bem, eu gosto muito dele. A gente teve um término, claro que términos são difícies, mas amigável, justamente porque não aconteceu nada extraordinário, fora do comum, nenhum tipo de desrespeito”, disse sobre o clima dos dois ser de paz.

Tempo de cuidar de si

A loira afirmou que quer se dedicar à vida profissional: “Mas eu tô feliz, eu tô bem, tô focada no meu trabalho, tô focada em crescer, em ser feliz e na minha filha, em mim. Eu acho que eu tenho focar em mim também um pouco. E é isso. Eu quero crescer, eu quero evoluir como pessoa e eu acho que eu tenho que tirar um tempo pra mim”.