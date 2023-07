Namorada de Éder Militão mostra que não gostou de atitude de jogador em festa: 'Papagaiada'

Após repercussão polêmica, namorada de Éder Militão mostra descontentamento com festa e madrinha de aniversariante defende Karoline Lima

A namorada de Éder Militão, Cássia Lourenço, mostrou que não gostou muito do comportamento do jogador durante o aniversário de um ano da filha dele, Cecília. Isso porque, na rede social repercutiu o vídeo do atleta cantando e aproveitando o evento ao lado da mãe de sua filha, a influenciadora Karoline Lima.

Nesta terça-feira, 11, após a noite cheia de polêmicas, com até uma suposta expulsão de uma convidada, Cássia Lourenço se pronunciou ao curtir um comentário criticando a postura de Éder Militão durante a celebração luxuosa, que teve como tema decoração um circo com personagens de Mickey e seus amigos.

"Desculpa, mas se ele tem um relacionamento não era pra estar nessa papagaiada", falou o internauta que recebeu o like da namorada do craque.

Nos comentários, a madrinha de Cecília e melhor amiga de Karoline Lima rebateu a reação. "Papagaiada? Festa de um ano de uma criança com os pais curtindo e a filha feliz? Papagaiada é postar uma foto com sangue escorrendo da boca antes de ir para a festa da sua enteada escrevendo: Look do Dia. Isso sim", declarou Gabriella Garcia.

Ainda nesta terça-feira, 11, logo ao acordar, Karoline Lima debochou após ver a grande repercussão que a festa de um ano da herdeira tomou na rede social. A influenciadora inclusive recebeu críticas por trocar de vestido três vezes no evento.

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, pelos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.