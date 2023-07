Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário de 1 ano da filha

Karoline Lima e Éder Militão comemoraram o primeiro ano da filha, Cecília, com uma festa luxuosa

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu.

Confira as fotos da festa de aniversário:

Karoline e Militão comemoram aniversário da filha, Cecília

Primeiro look de Karoline para a festa da filha

A influenciadora digital Karoline Lima ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar o primeiro look que escolheu para comemorar o aniversário de 1 ano da filha, Cecília.

Para o evento, a modelo optou por um vestido longo azul, da Padock Brand, com um decote ousado e uma fenda poderosa. Além disso, ela completou o visual com uma bolsa brilhante da grife Valentino, acessórios de Lucianna Rangel, e uma sandália de salto alto.

Ao compartilhar o vídeo mostrando os detalhes da produção, Karol colocou de trilha sonora a música Obsessed, de Mariah Carey, e na legenda da postagem deixou um trecho do hit. "Por que você está tão obcecado por mim?", disse ela.