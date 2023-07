Karoline Lima mostra detalhes da festa luxuosa da filha com Éder Militão

Cecília, filha de Karoline Lima e Éder Militão, ganhou uma festa com tema circo para comemorar o primeiro ano de vida

Nesta segunda-feira, 10, Cecília, filha da influenciadora digital Karoline Lima e do jogador de futebol Éder Militão, completou seu primeiro ano de vida, e ganhou uma festa luxuosa dos papais, que teve como tem Circo.

Através dos Stories do Instagram, a mamãe coruja mostrou alguns detalhes do evento, que contou com um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey.

Karol também mostrou nas redes sociais a mesa de doces e o bolo com vários andares coloridos e todo decorado. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu a loira.

Vale lembrar que a influencer e Militão decidiram selar a paz e comemorar juntos o primeiro ano de vida de Cecília. A modelo chegou a revelar nas redes sociais que o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira estava organizando a comemoração.

"Sobre o aniversário da Cecília [...]. O que aconteceu foi o seguinte: iam existir duas festas, a minha e a do pai dela, como vocês já sabiam. Só que seriam dois temas, duas festas, duas famílias, lembrando que Cecília é uma só, um neném, uma criança. Já que o foco é Cecília, ela tem uma família só, por que vamos dividir se eu e ele estamos em paz?", explicou ela.

"Ele está fazendo tudo, tá lindo e eu estou amando! Estou muito feliz com isso tudo, porque vai ser uma coisa só, uma família só. Do jeito que tem que ser, até porque não se trata de mim, é sobre Cecília. O que eu mais quero é paz", finalizou.

Confira os detalhes da festa:

Festa de aniversário de 1 ano da filha de Karoline Lima e Éder Militão

Reprodução/Instagram

Detalhes da festa de aniversário de Cecília - Fotos: Reprodução/Instagram

Namorada de Éder Militão é criticada após look em festa infantil

Nesta segunda-feira, 10, Cecília, filha do jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, e da influenciadora digital e modelo, Karoline Lima, está completando 1 ano de idade. Porém, a internet focou sua atenção em criticar a namorada do atleta, Cássia Lourenço, que apostou em um blazer branco aberto para a festa.

O problema é que, com o blazer aberto e sem nenhuma roupa íntima por baixo da peça, os seios da influenciadora digital ficam expostos, e qualquer movimento mais brusco pode ser um problema para a loira, deixando algo escapar. Nas redes sociais, internautas detonaram a decisão de Cássia.