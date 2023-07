Namorada de Éder Militão é criticada após look em festa infantil: "Falta de respeito"

Cássia Lourenço, namorada de Éder Militão, recebe duras críticas da internet por look considerado inapropriado para festa de criança

Nesta segunda-feira, 10, Cecília, filha do jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, e da influenciadora digital e modelo, Karoline Lima, está completando 1 ano de idade. Porém, a internet focou sua atenção em criticar a namorada do atleta, Cássia Lourenço, que apostou em um blazer branco aberto para a festa.

O problema é que, com o blazer aberto e sem nenhuma roupa íntima por baixo da peça, os seios da influenciadora digital ficam expostos, e qualquer movimento mais brusco pode ser um problema para a loira, deixando algo escapar. Nas redes sociais, internautas detonaram a decisão de Cássia.

“Acho muita falta de respeito da namorada do Militão ir com essa roupa no aniversário da Cecília, se fosse o aniversário da minha filha eu proibia a entrada, cara é festa de UM ANO não uma balada, Karol tem que ter muita força mesmo”, disparou uma internauta. “Cara, a namorada do Militao com uma roupa daquela indo pro aniversário de 1 ano da Cecília [risos] Que mico, querendo aparecer mais do que a aniversariante e querendo provocar a Karol”, criticou uma outra.

Essa mulher do militao, cassia, quer a todo custo chamar a atenção da karoline. típica mulher insegura que sabe o lugar que a ex tem no coração do macho kkkkk que mulher sem noção pic.twitter.com/cMPYb36cXw — Bia 🇦🇹 (@Sabtellinha) July 10, 2023

Namorada de Éder Militão faz homenagem bastante radical para o jogador

No último domingo, 9, Cássia Lourenço também virou alvo das redes sociais após compartilhar uma foto de suas unhas em suas redes sociais, os internautas começaram a notar uma pequena tatuagem no pulso da loira, que foi feita em homenagem a Éder Militão. Menos de um mês após anunciarem publicamente o relacionamento, a influenciadora digital tatuou ‘Mili’ em seu pulso, uma referência ao apelido do craque da Seleção Brasileira. Além disso, Cássia compartilhou as primeiras fotos ao lado do jogador de futebol. “Nós”, escreveu a loira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.