Karoline Lima aposta em vestido com decote e fenda ousada no aniversário da filha

A influenciadora digital Karoline Lima ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para comemorar o aniversário de 1 ano da filha, Cecília, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão.

Para o evento que acontece nesta segunda-feira, 10, a modelo optou por um vestido longo azul, da Padock Brand, com um decote ousado e uma fenda poderosa. Além disso, ela completou o visual com uma bolsa brilhante da grife Valentino, acessórios de Lucianna Rangel, e uma sandália de salto alto.

Ao compartilhar o vídeo mostrando os detalhes da produção, Karol colocou de trilha sonora a música Obsessed, de Mariah Carey, e na legenda da postagem deixou um trecho do hit. "Por que você está tão obcecado por mim?", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios pelo look da influencer. "Poderosa vence", disse a influencer e ex-BBB Viih Tube. "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Deusa", afirmou uma fã. "A mami entrega tudo", comentou outra. "Perfeita", falou uma admiradora.

Detalhes da festa de aniversário

Cecília, filha da influenciadora digital Karoline Lima e do jogador de futebol Éder Militão, completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais, que teve como tem Circo.

Através dos Stories do Instagram, a mamãe coruja mostrou alguns detalhes do evento, que contou com um corredor cheio de bexigas. Na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey, além de uma mesa de doces e o bolo com vários andares coloridos e todo decorado. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu a loira.