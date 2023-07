Karoline Lima choca ao mostrar fotos de antes da fama: ‘Como era feia’

Influenciadora Karoline Lima resgata registros de sua adolescência, quando ainda não era nem loira

Nesta sexta-feira, 7, a influenciadora digital e modelo de 27 anos de idade Karoline Lima deixou os seguidores chocados! Em suas redes sociais, a loira mostrou como mudou depois que conquistou sua fama ao encontrar seu tablet, compartilhando cliques de quando era adolescente, de quando ainda não era loira e nem tinha feito nenhum procedimento.

“Eita, como era feia”, brincou a influenciadora digital. “Toda vez que posto fotos antigas, o povo fica 'só restou o DNA natural'. Nunca fiz rinoplastia, não tenho lente nos dentes. Mas também só isso, o resto eu fiz”, completou a loira, falando que, por mais que tivesse alguns procedimentos, não realizou muitos que o público acha que ela fez.

Nas fotos, Karolina aparece completamente morena e com a boca bem diferente da que tem hoje. Mesmo assim, a essência de seu rosto continua a mesma, mas a famosa mostrou que o loiro realmente fez diferença na sua aparência.

é loucura da minha cabeça ou a KAROLINE LIMA (a anêmica) quando era mais nova era a cara da MARJORIE ESTIANO? pic.twitter.com/YOaJMF943F — thai (@ThainEmile1) July 7, 2023

Karoline Lima se inspira em Luísa Sonza e manda recado: ‘Meu ex’

“Meu ex é meu maior fã”, escreveu a influenciadora digital Karoline Lima, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, com a mesma frase que está escrita na blusa. A icônica peça havia sido usada por Luísa Sonza há pouco menos de um mês, dando o que falar nas redes sociais. Os seguidores adoraram a indireta da loira. “Amo que ela afronta sem dó”, disparou uma seguidora. “E com um simples cropped, Karoline causa discórdia em relacionamentos alheios”, brincou um outro usuário. “Já já sai na páginas de fofoca: Karoline posta foto com mensagem provocante para jogador de futebol”, debochou uma terceira pessoa.

Vale ressaltar que recentemente a influenciadora digital Karoline Lima viveu um relacionamento com o influenciador digital Gui Araújo, que durou apenas alguns meses. Antes dele, a modelo namorou o zagueiro do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de 11 meses de idade.