Namorada de Éder Militão é detonada ao usar look ousado na festa da enteada: 'Péssima'

Sem sutiã e com decote à mostra, namorada de Éder Militão é criticada ao usar combinação ousada na festa da filha do jogador

A namorada de Éder Militão, Cássia Lourenço, foi duramente criticada pelo look escolhido para marcar presença no aniversário de um ano da filha do craque com a influenciadora Karoline Lima. O evento luxuoso aconteceu nesta segunda-feira, 10, e deu o que falar nas redes sociais.

A roupa ousada da companheira do jogador foi um dos pontos mais falados. Para a festa da pequena Cecília, Cássia Lourenço apostou em um blazer branco e decidiu dispensar o sutiã, deixando os seios bem marcados à mostra.

A escolha decotada não agradou os internautas, que acharam inapropriada para uma festa infantil. "Cada um usa o que quiser, mas esse look da namorada do Éder Militão para uma festa de aniversário de criança, de um ano... está péssima. Querendo chamar mais atenção que a criança e os pais (e vai conseguir tá horrível)", opinaram. "Virou moda agora ficar sensualizando e querendo aparecer em festa de criança", disseram outros.

Outra situação reparada pelos internautas foi uma suposta indireta que Karoline Lima teria dado para a namorada de Éder Militão. Em um vídeo, a mãe da aniversariante apareceu cantando uma música que dizia: “Por que você está tão obcecada por mim?”.

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.