Expulsão? Convidada é retirada da festa da filha de Éder Militão após atingir Karoline Lima

Durante a festa de um ano da filha de Éder Militão, convidada teria jogado objeto em Karoline Lima e teria sido expulsa

A festa de um ano da filha do jogador Éder Militão com Karoline Lima está dando o que falar. O evento luxuoso aconteceu nesta segunda-feira, 10, e tomou conta das redes sociais não apenas pelo nível alto da comemoração, mas também pelas situações polêmicas ocorridas durante a festança.

Segundo informantes do Instagram Gossip do Dia, uma convidada, amiga de Cássia Lourenço, namorada do atleta, teria provocado a mãe do aniversariante. Após a companheira do jogador deixar a festa de cara fechada, conforme dito pelas fontes do Gossip, essa convidada teria ficado por lá para ficar de olho em Éder Militão.

Contudo, essa pessoa acabou sendo expulsa pela família Militão ao começar a causar no local. Pouco antes do fim do evento, a moça de macacão preto empurrou a melhor amiga de Karoline Lima e em outro momento teria jogado uma latinha de doce na mãe de Cecília. Depois disso, o irmão de Éder teria até dito que essa mulher não pisaria mais na casa dele. Conforme informações dadas ao Gossip do Dia, há quem diga que convidada expulsa teria levado um soco na cara fora do local.

As polêmicas da festa de um ano da filha de Éder Militão não pararam por aí. O look da namorada do craque foi duramente criticado na web. E há quem tenha visto uma suposta indireta de Karoline Lima para Cássia Lourenço.

Leia também:Karoline Lima aposta em vestido com decote e fenda ousada no aniversário da filha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Com looks combinando, Karoline Lima e Éder Militão comemoram aniversário da filha

Karoline Lima e Éder Militão se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Cecília. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 10, e ganhou uma festa luxuosa dos papais para comemorar a data especial.

Separados desde a época em que a influenciadora digital estava grávida, os dois fizeram questão de celebrar o aniversário da herdeira juntos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento, que contou com a presença dos familiares e amigos, teve a temática de Circo, além dos personagens da Disney.

Para festa, os papais combinaram o look. No começo da comemoração, a influencer e o jogador de futebol surgiram usando roupas em tom de azul. Depois, na hora de cantar o 'parabéns pra você', Karol, Militão e Cecília apareceram usando looks na cor rosa: a mamãe e a aniversariante optaram por um vestido, enquanto o papai estava com uma camiseta.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, a modelo mostrou os detalhes da decoração da festa. Ao chegar no local da festa, os convidados passaram por um corredor cheio de bexigas em tons de verde, azul, rosa e amarelo. Além disso, na gravação é possível ver que o espaço estava decorado com diversos personagens da turma do Mickey. Ela também mostrou a mesa de doces e o bolo. "Cecirco. CeciDay 1 ano", escreveu. Confira as fotos da festa de aniversário aqui.