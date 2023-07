Karoline Lima manda suposta indireta após provocação de nova namorada de Militão

Influenciadora digital Karoline Lima mostra look com mensagem enigmática e web aponta indireta para Cássia Lourenço, nova namorada de Éder Militão

A treta não vai parar! Nesta segunda-feira, 10, aconteceu a festa de aniversário de um ano de idade de Cecília, filha do jogador de futebol do Real Madrid, Éder Militão, e da influenciadora digital Karoline Lima. A noite já começou com polêmicas envolvendo a nova namorada do craque da Seleção Brasileira, Cássia Lourenço, que foi duramente criticada pela web após se vestir de forma inapropriada para o evento infantil e desrespeitando a mãe da aniversariante.

Porém, a internet está apontando uma indireta daquelas vinda de Karoline para a atual namorada do ex-affair, em um vídeo em que exibiu seu look para o evento, no qual a legenda chamou a atenção dos internautas de todas as redes sociais. Na gravação, a loira dublou a música Obsessed, da cantora Mariah Carrey.

A canção deu o que falar pois, em certo trecho, a cantora dispara: “Por que você está tão obcecada por mim?”. Com um look de vestido azul-bebê super elegante, mesmo com o decote ousado e as fendas picantes, a web abraçou a indireta da mãe de Cecília e exaltou a modelo.

“Fulana pode ir com o decote que for, jamais chegará aos pés da Karol”, disparou uma seguidora. “Não haverá disputa, porque ela sabe que venceu”, babou uma outra usuária. “Maravilhosa! Maturidade total, se vence pela classe. Parabéns, você vence a outra é apenas luxo até ele descartar”, comentou uma terceira internauta.

Primeiro look de Karoline para a festa da filha

