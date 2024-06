Patricia Abravanel posta foto com Eliana e manda recado: 'Especial'

Com saída de Eliana do SBT e gravação de programa para homenagear a loira, Patricia Abravanel posta foto com a apresentadora e manda recado

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou uma foto com a sua quase ex-colega de trabalho Eliana. Nesta terça-feira, 11, a herdeira de Silvio Santos compartilhou o registro tirado durante a gravação especial de seu programa em homenagem à loira, que está saindo do SBT.

Após saírem notícias de que teria tido um climão durante o encontro das duas no palco, a esposa de Fábio Faria se pronunciou com o clique deslumbrante das duas. Usando vestidos brilhantes, as famosas apareceram sorridentes no momento marcante da carreira de Eliana que ficou 15 anos na emissora do dono do baú.

"@eliana que dia especial! Esse domingo, 20h, no SBT", escreveu Patricia Abravanel ao publicar o momento ao lado da artista. Nos comentários, os internautas admiraram as apresentadoras. "Duas queridas", disseram. "Foi lindo", falaram sobre o encontro delas.

Em abril, Eliana e o SBT anunciaram que ela deixaria a empresa após 15 anos. "Adecisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre saída de Eliana

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega falou em uma entrevista para o F5 sobre a saída de sua colega de trabalho e amiga Eliana. O humorista então deixou escapar algumas informações e deixou no ar que a loira não resolveu sair da emissora de Silvio Santos por conta do dinheiro, mas sim por outro motivo.

Segundo o comandante do A Praça é Nossa, a famosa ainda não tem uma emissora definida para trabalhar. Carlos Alberto garantiu que no momento ela não irá para a Globo e que Record TV e Band não estão nas alternativas dela.