Carlos Alberto deixa escapar informações da saída de Eliana: 'Tinha razão'

Amigo próximo da apresentadora, Carlos Alberto de Nóbrega comenta saída de Eliana do SBT e deixa escapar algumas informações sobre a decisão dela

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega falou em uma entrevista para o F5 sobre a saída de sua colega de trabalho e amiga Eliana. O humorista então deixou escapar algumas informações e deixou no ar que a loira não resolveu sair da emissora de Silvio Santos por conta do dinheiro, mas sim por outro motivo.

Segundo o comandante do A Praça é Nossa, a famosa ainda não tem uma emissora definida para trabalhar. Carlos Alberto garantiu que no momento ela não irá para a Globo e que Record TV e Band não estão nas alternativas dela.

"Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para Band" , revelou um pouco sobre o que a amiga tem em mente.

Após a revelação, Carlos Alberto fez mais uma sobre a decisão da loira, de ter deixado a emissora. "Mas é uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim", deixou no ar o que poderia ter sido.

Em abril, Eliana e o SBT anunciaram que ela deixaria a empresa após 15 anos. "Adecisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", escreveram.

Eliana não segura as lágrimas em declaração no SBT

A apresentadora Eliana não conseguiu segurar a emoção ao se despedir de mais um quadro do Programa Eliana, do SBT. Neste domingo, 9, ela comandou a última edição do Beleza Renovada, no qual recupera a autoestima de mulheres, já que seu programa chegará ao fim nas próximas semanas.

No palco, após a revelação da transformação da personagem, Eliana anunciou que era a última edição do quadro e ficou com voz embargada e os olhos cheios de lágrimas ao se despedir.

"Este é o último Beleza Renovada do Programa Eliana. A gente está fazendo uma série de despedidas aos poucos neste mês. O Programa Eliana vai ao ar até o final de junho. Mas, ao longo da semana, a gente vai se despedindo. Na semana passada, a gente se despediu do É Doce Ou Não É Doce, hoje a gente está se despedindo do Beleza. Sinceramente, eu sou só um veículo para poder mostrar para vocês o que é, de fato, esse amor e esse carinho que a equipe toda se une sempre para essas mulheres. Então eu que agradeço, muito obrigada", disse ela.