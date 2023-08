Noivo de Larissa Manoela escreve carta em defesa da atriz: 'Sempre será livre'

Após entrevista de Larissa Manoela no Fantástico, o noivo dela, André Luiz Frambach, veio à público com uma carta: 'Uma mulher jamais deveria ser subestimada'

O ator André Luiz Frambach, que é o noivo da atriz Larissa Manoela, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a noiva e os sogros, Silvana e Gilberto. Neste domingo, o programa Fantástico, da Globo, exibiu uma entrevista com a atriz sobre o momento turbulento em sua família, já que ela está em uma disputa com os pais envolvendo o patrimônio que construiu ao longo da carreira. Então, o noivo dela decidiu escrever uma carta nas redes sociais para defender a amada e também rebater os boatos de que estaria influenciando a artista.

Para começar, ele defendeu a amada. “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem 'sexo frágil'. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa. É muito fácil colocar a culpa de tudo na vítima, principalmente pela vítima ter um amor tão grande que por tanto tempo escolheu se calar por proteção e amor. Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro para tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais. Afinal como poderia imaginar? Então, a única coisa que peço é que de uma por todas respeitem as mulheres”, afirmou ele.

Então, o rapaz rebateu os boatos que circulam na mídia e nas redes sociais nos últimos tempos. “Aos programas de fofocas protagonizados por mulheres, pensem e pesquisem muito antes de sair falando coisas que ferem, difamam e acabam com a autoestima de uma pessoa. Porque dissipar informações sem o menor embassamento e deturpando a imagem de seres humanos do bem e mulheres que chegaram aonde chegaram por conta própria? Peço respeito e principalmente profissionalismo ao falar sobre o outro. Porque não pesquisam, não tentam minimamente saber 1% da verdade? Acreditam em informações sem provas. Até quando as escolhas de uma mulher devem ser colocadas no outro, falas como 'saiu de uma relação tóxica e manipuladora e entrou em outra', entre outras”, afirmou.

Na sequência, ele fez uma declaração para Larissa. “Para a minha mulher eu digo, meu amor, você sempre foi e sempre será livre, só não sabia da sua força, da sua capacidade do seu tamanho! Papai do céu te fez pequenininha em metros mas gigante de coração, caráter, valores e essência. Digo mais: você deve sempre viver a tua vida, fazer as suas escolhas independente de mim ou de quem for, quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas. E quanto a nós? Viverei do seu lado enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha. Caminharei lado a lado te dando todo apoio e suporte do mundo no que eu puder e tentarei no que eu não puder também. Sem fazer juízo de valor ou do que seja, todos nós já erramos muito na vida e é um direito do ser humano o livre arbítrio, então, que a gente erre mais quantas vezes forem necessárias pra gente evoluir e aprender, mas que nunca falte amor, porque isso é o que realmente importa!”, afirmou.

“Tenha suas escolhas, erre, acerte, recomece, faça o que tiver que fazer, você é livre, e um ser a parte de qualquer pessoa, quem te ama jamais deverá virar as coisas seja lá por qual motivo, porque eu nunca vi você virar as costas para ninguém que você ame. Pelo contrário, sempre esteve presente e tentando ao máximo ajudar no que podia, mesmo se machucando e se culpando de coisas que nem eram suas responsabilidades. Até porque se você errar, precisará de gente para te ajudar a levantar e não deixar você lá sozinha, isso é amor! Eu te amo muito e pode contar sempre com meu apoio”, completou.

Por fim, André Luiz falou de sua posição em toda essa história da família da noiva. “Sobre mim, quis deixar por último de propósito, não falarei muito. Essa guerra não é minha e jamais será. Eu sou apenas o apoio para tudo que minha mulher decidir fazer e continuarei dando força para absolutamente tudo. Serei sempre sua rede de apoio”, finalizou.

Veja o post de André Luiz Frambach: