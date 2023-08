Equipe de Larissa Manoela se pronuncia após suposto golpe de noivo nos sogros

Após boatos de que André Luiz Frambach teria deixado comprado carro dos pais de Larissa Manoela para vendê-lo mais caro, equipe da atriz se pronuncia

Nesta sexta-feira, 11, a atriz Larissa Manoela e seu noivo André Luiz Frambach foram alvos de alguns boatos sobre um conflito familiar. Segundo o Fofocalizando, o ator teria comprado um carro da família da noiva com o preço abaixo da tabela, porém, para que conseguisse vender mais caro depois. A assessoria da atriz negou em um comunicado oficial para a Quem que isso tenha acontecido.

De acordo com o programa do SBT, Larissa estava disposta a dar o carro da família que estava à venda para o noivo. O veículo é avaliado em R$1,2 milhão. Logo, Silvana e Gilberto, pais da atriz, foram contra a ideia, mas tentaram encontrar um meio-termo, vendendo o automóvel para o genro, por um preço abaixo do normal, como uma forma de presente.

“A informação veiculada hoje no programa Fofocalizando sobre uma suposta compra e revenda, por parte do ator André Luiz Frambach, de um carro no valor acima de 1 milhão de reais não procede. Em 2022, os pais de Larissa Manoela ofereceram ao André uma Toyota Hilux ano 2013 (com quase dez anos de uso), pelo valor compatível com o que se pratica no mercado, ou seja R$ 85 mil. André comprou o carro com o dinheiro do seu trabalho como ator, ofício que exerce desde os seus oito anos de idade. Mas ele não foi informado de que a blindagem estava vencida, serviço extremamente caro para ser realizado”, explicou a equipe de Larissa Manoela.

O programa ainda disse que os pais da atriz não esperavam que André fosse vender o carro logo após pagar e colocar em seu nome. O Fofocalizando ainda sugeriu que, ao descobrir o acontecido, os sogros do ator teriam ficado decepcionados.

“O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra. Vale ressaltar que esse veículo tem dez anos de uso e o mesmo modelo, 0km, tem um valor de compra que gira em torno de 400 mil reais”, completou o comunicado da assessoria de Larissa Manoela.

Trecho de livro surpreendeu fãs

Nesta sexta-feira, 11, um trecho do livro da atriz Larissa Manoelarepercutiu nas redes sociais. Os fãs ficaram indignados com declaração da mãe da artista em uma parte da obra que conta sobre a vida de Larissa e foi escrita há alguns anos.

Na mensagem, Silvana Taques diz sobre a filha: "Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: ‘Larissa, você está horrível!’. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar".

Ela também criticava a aparência da herdeira. "Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido porque eu digo: "Esse não está bom! Esse está feio!". Sou tão sincera que teve um dia que falei: "Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai'".

