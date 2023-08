Pais de Larissa Manoela se pronunciam por meio de nota no Fantástico

Após entrevista de Larissa Manoela sobre o patrimônio, os pais dela se pronunciaram por meio de nota lida no Fantástico

Os pais da atriz Larissa Manoela, Silvana e Gilberto, se pronunciaram por meio de uma nota emitida pelos seus representantes sobre a entrevista da filha no programa Fantástico, exibida neste domingo, 13. Na nota, eles deram a versão deles para os assuntos levantados pela atriz na entrevista, como a porcentagem deles nas empresas e a relação deles hoje em dia.

No início da nota, os pais de Larissa Manoela desmentiram que a filha não sabia que tinha apenas 2% de participação em uma das empresas. “Em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia. Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade, em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual, de 2%”, informaram e completaram sobre a outra empresa. “O percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa, a Holding e Participações, na qual estão registrados os bens de mais valor da família. Além disso, ela tem também o percentual de 100% da empresa Conteúdo Artístico, a qual abriu em 18.06.2020”.

Os pais dela também negaram as afirmações de Larissa Manoela de que ela teria pedir dinheiro para compras no dia a dia. “Também não é verdadeira a informação de que não teria acesso a dinheiro no dia a dia, primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”, informaram.

Em outro trecho, os pais da atriz falaram sobre a notificação extrajudicial para assinarem documentos. “Distorce a realidade quando diz estar tendo supostas dificuldades para negociar sua saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais que Larissa enviou a eles apresentando seu desejo de sair das empresas foram assinadas por ela no último dia 27 de julho de 2023, e efetivamente recebidas pelos pais somente em 2 de agosto, portanto, há apenas dez dias, sendo que, as respectivas notificações dão aos pais os prazos de 30 e de 60 dias para as providências legais para tanto”, informaram.

Além disso, a relação entre os pais e a filha também foi relatada pelos representantes de Silvana e Gilberto. “É Larissa que se recusa veementemente a conversar com a mãe – e sequer responder às mensagens do pai – tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas, ainda que seus pais não tratem da questão de forma litigiosa, embroa terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa. Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”, finalizaram.

++ Noivo de Larissa Manoela escreve carta em defesa da atriz

Nota oficial dos pais da Larissa Manoela que foi lida no Fantástico, da Globo - Foto: Reprodução / Globo

Nota oficial dos pais da Larissa Manoela que foi lida no Fantástico, da Globo - Foto: Reprodução / Globo

Nota oficial dos pais da Larissa Manoela que foi lida no Fantástico, da Globo - Foto: Reprodução / Globo

Noivo de Larissa Manoela defende a atriz

Em uma carta nas redes sociais, o ator André Luiz Frambach, que é noiva de Larissa Manoela, apoiou a amada após a entrevista dela no Fantástico. “Uma mulher jamais deveria ser subestimada, jamais deveriam atrelar suas escolhas como se fossem um jogo de manipulação ou como se fossem 'sexo frágil'. Principalmente se tratando de uma mulher forte, independente, inteligente, brilhante, dedicada, compenetrada e livre como deve ser e sempre será a Larissa. É muito fácil colocar a culpa de tudo na vítima, principalmente pela vítima ter um amor tão grande que por tanto tempo escolheu se calar por proteção e amor. Muito fácil atrelar as escolhas dela a outras pessoas e mais uma vez diminuir uma mulher gigante, como se sempre dependesse do outro para tomar decisões e como se o homem fosse superior a ela ao ponto de dominá-la. Esquecem que se antes foi dominada, foi porque confiava nos pais. Afinal como poderia imaginar? Então, a única coisa que peço é que de uma por todas respeitem as mulheres”, afirmou ele.

Na sequência, ele fez uma declaração para Larissa. “Para a minha mulher eu digo, meu amor, você sempre foi e sempre será livre, só não sabia da sua força, da sua capacidade do seu tamanho! Papai do céu te fez pequenininha em metros mas gigante de coração, caráter, valores e essência. Digo mais: você deve sempre viver a tua vida, fazer as suas escolhas independente de mim ou de quem for, quem te ama por amar sem se importar com sua utilidade na vida própria, vai te apoiar e vibrar por você e permitir que você faça suas próprias escolhas. E quanto a nós? Viverei do seu lado enquanto eu for sua escolha e enquanto você for a minha. Caminharei lado a lado te dando todo apoio e suporte do mundo no que eu puder e tentarei no que eu não puder também. Sem fazer juízo de valor ou do que seja, todos nós já erramos muito na vida e é um direito do ser humano o livre arbítrio, então, que a gente erre mais quantas vezes forem necessárias pra gente evoluir e aprender, mas que nunca falte amor, porque isso é o que realmente importa!”, afirmou. Leia a nota completa dele no post abaixo.