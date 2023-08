Larissa Manoela tinha apenas 2% de participação em uma de suas empresas

Larissa Manoela revela detalhes do acordo de sócios dela com seus pais nas empresas que tinham juntos ao longo de sua carreira

Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, a atriz Larissa Manoela surpreendeu ao dar revelar detalhes sobre suas empresas, nas quais era sócia dos seus pais durante os seus 18 anos de carreira até agora. Na reportagem, ela contou que desfez a parceria profissional com os pais, mas o novo acordo ainda não foi assinado.

A reportagem do Fantástico revelou que Larissa Manoela procurou advogados para entender quais eram as empresas que tinha abertas. Em uma das empresas, os pais diziam que eles eram sócios igualitários, com 33% de participação para cada um. Porém, a jovem descobriu que tinha apenas 2% de participação e os outros 98% eram dos seus pais. Em outra empresa, a atriz era a única sócia, mas seus pais eram administradores e poderiam fazer qualquer negociação. “Eles podiam decidir e se comprometer por mim”, disse ela na TV.

Os três ainda tinham uma holding que tinha como patrimônio apenas uma casa e um terreno no Rio de Janeiro, que foram comprados com a venda de uma casa nos Estados Unidos. “Cheguei a ser comunicada da transação que eles fizeram porque o valor era alto”, disse ela.

Então, Larissa Manoela entrou com o pedido em março deste ano para renegociar as porcentagens com os seus pais com a presença de advogados. Ela pediu para que fosse o acordo de 60% para ela e 40% para os pais, mas eles não aceitaram. A proposta dos pais foi para que fosse 60% para eles e 40% para a atriz, e ela rebateu sugerindo que fosse 50% para cada um. Essa última proposta teria sido aceita, mas os documentos não foram assinados. Assim, a atriz entrou com um pedido extrajudicial para que eles assinassem.

Além disso, os pais de Larissa Manoela teriam pedido um acordo de que receberiam uma porcentagem dos futuros contratos da filha por um tempo determinado como se fosse uma pensão, mas ela não aceitou. “Não haveria como ter essa porcentagem vitalicia. Eu prefiro perder o empresário do que perder o meu pai”, afirmou ela.

