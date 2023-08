Larissa Manoela revela motivo para abrir mão do seu patrimônio em disputa com os pais

No Fantástico, Larissa Manoela explica decisão de abrir mão de cerca de R$ 18 milhões em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa por causa da gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. De acordo com a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciênica de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.

A artista ainda comentou sobre como se sente com o rompimento com os pais, já que perderam o contato nos últimos meses. “Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Essa ferida está cicatrizando. Eles jamais vão deixar de ser meus pais. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de que, no futuro, a gente possa ter uma relação, que é delicada, mas é a nossa história”, contou.

Trecho de livro surpreendeu fãs

Nesta sexta-feira, 11, um trecho do livro da atriz Larissa Manoelarepercutiu nas redes sociais. Os fãs ficaram indignados com declaração da mãe da artista em uma parte da obra que conta sobre a vida de Larissa e foi escrita há alguns anos.

Na mensagem, Silvana Taques diz sobre a filha: "Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: ‘Larissa, você está horrível!’. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar".

Ela também criticava a aparência da herdeira. "Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido porque eu digo: "Esse não está bom! Esse está feio!". Sou tão sincera que teve um dia que falei: "Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai'".