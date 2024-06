Maisa revela a quanto tempo está solteira e brinca sobre futuro pretendente: "Para casar"

Nova contratada da Globo, Maisa contou o que busca em um relacionamento durante participação no 'Mais Você': "Que seja fácil, leve e no tempo de Deus"

Nesta terça-feira, 18, Maisa Silva tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você, e abriu maiores detalhes sobre seu status de relacionamento e o que busca em um futuro pretendente. A atriz é a mais nova contratada da TV Globo.

"Não namoro, estou solteira", garantiu a artista.

Para quem não sabe, o último relacionamento de Maisa foi com Nicholas Arashiro. O ex-casal esteve junto por quatro anos e desde que se separaram, há quase três anos, a apresentadora não assumiu nenhuma relação amorosa publicamente.

Ainda durante o bate-papo, ela brincou sobre o próximo namoro. "O próximo namorado estou brincando que quero conhecer meu marido, mas é uma verdade. Quero namorar para casar, não quero namorar para ser um passatempo, levo muito a sério essas coisas. Não achei. Estou procurando, uns me procuraram, às vezes acha e desencontra, mas quando for para ser, espero encontrar uma pessoa incrível", confessou Maisa.

"Quando estou apaixonada, não tenho dúvida, tenho uma certeza absoluta. Quando encontrar essa pessoa, não imagino ser um caminho difícil para entender meu sentimento. Espero que seja fácil, leve e no tempo de Deus", completou.

Agora que foi contratada pela TV Globo, Maisa se mudará para o Rio de Janeiro por conta das gravações da próxima novela das 6, Garota do Momento, em que vai interpretar sua primeira antagonista.

As bonitas também sofrem pra achar um amor, né, @maisa? 🗣️🗣️ #MaisVocê

MAISA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/1S4oVIRvBw — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 18, 2024

Maisa Silva é contratada pela Globo para nova novela

A atriz e apresentadora Maisa Silva é a nova funcionária da TV Globo. Na segunda-feira, 17, ela confirmou que assinou contrato com a emissora carioca para atuar na próxima das 6. A novidade foi anunciada por meio de um vídeo compartilhado no Instagram.

“Finalmente posso contar para vocês que: Sim, eu vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, disse ela. Por enquanto, ela não revelou mais detalhes sobre seu novo desafio profissional.

Vale lembrar que Maisa fez sucesso no SBT desde a infância. Ela ficou conhecida pelo seu pensamento rápido nas interações com Silvio Santos nos programas da emissora e também comandou o programa Bom Dia & Cia nas manhãs por alguns anos.

Ao longo do seu crescimento, Maisa teve outras oportunidade no canal, como atuar em novela e ter o seu próprio programa juvenil. Ela saiu do SBT há alguns anos e assinou contrato com a Netflix, na qual fez filmes e séries. Agora, a jovem está na Globo.