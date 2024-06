Maisa ganha torcida na TV Globo e público avalia destino da atriz; vote na enquete

Chegada de Maisa na TV Globo rendeu muita comemoração dos fãs; vote na enquete da CARAS Brasil e opine sobre o que você acha da novidade

A chegada de Maisa na TV Globo já era esperada por muitos fãs da artista, que acompanham seu trabalho desde que ela atuava no SBT. Nesta segunda-feira, 17, a emissora carioca anunciou que a estrela será vilã de sua próxima novela das 18h, Garota do Momento. Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre qual será o destino de Maisa na televisão.

Maisa vai brilhar na TV Globo? Sim, ela tem muito talento.

Não, só vai ser mais uma.

Prefiro como apresentadora e não como atriz!

Segundo a parcial da enquete feita pela CARAS Brasil, com 77.78% os leitores acreditam que a famosa vai brilhar em produções da casa Globo. No entanto, outros 22.22% acreditam que a primeira oportunidade dela na platinada poderia ser como apresentadora, algo que ela se consagrou na emissora de Silvio Santos.

Em comunicado, Maisa comentou que está muito animada para a nova fase de sua carreira, a qual estava há alguns anos distante da TV aberta. "Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", comemorou.

Essa será a primeira vez que Maisa atuará como vilã de uma novela. Na trama, ela viverá uma personagem que será a pedra no sapato da protagonista. Escrita por Alessandra Poggi, Garota do Momento se passará em 1950 e mostrará uma jovem que luta para encontrar sua mãe e realizar seus sonhos no Brasil.

Maisa é conhecida por trabalhar em produções infantis desde que foi revelada aos 3 anos de idade. Ela já apresentou programas no SBT e brilhou no remake da novela Carrossel. Atualmente ela tem feito filmes para a Netflix e se destacado na série Depois dos 15, da mesma plataforma.