Filha de Ernesto Paglia comove ao falar da saída dele da Globo

Após a notícia de que o contrato de Ernesto Paglia com a Globo foi encerrado, a filha dele, Elisa Annenberg-Paglia, escreveu um texto em homenagem ao pai: 'O vento sempre traz novas aventuras'

A estudante de artes cênicas Elisa Annenberg-Paglia, que é filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, emocionou os seus seguidores ao escrever um texto sobre o seu pai. A declaração da jovem foi feita após a notícia de que o pai teve o seu contrato com a Globo encerrado após mais de 40 anos de trabalho.

O contrato dele termina agora no final de dezembro e ele não fará mais as suas reportagens no canal. Assim, Elisa fez questão de relembrar o trabalho do pai e como foi conviver com ele viajando para suas reportagens ao longo de sua vida.

"Pai, já te disse mil vezes, mas dessa vez quero que o mundo inteiro ouça: você é minha maior inspiração (sem contar a mamãe, óbvio)! Cresci tendo o prazer de ouvir de primeira mão as histórias das suas aventuras pelo mundo - e às vezes até ganhava uma lembrancinha de um novo lugar. os abraços de despedida eram saudosos, e os de chegada repletos de amor. Suas viagens as vezes caiam em datas especiais, mas você sempre fez questão de estar presente de uma maneira ou outra. Você, que sempre corrige meus textos porque não haveria ninguém tão qualificado para por palavras num papel", disse ela.

E completou: "Aos domingos, pelos últimos anos, a gente sempre se juntou na sala para ver sua matéria mais recente, e quando fizemos isso novamente esse fim de semana percebi o quanto essa atividade era importante para mim. estar ao seu lado, revendo o próprio trabalho e dizendo o que poderia melhorar da próxima vez. um profissional dedicado, que sempre deu seu melhor em tudo que fez.

sou quem eu sou hoje pelo exemplo que me deu em como tratar meus colegas, como me portar com elegância e, ao mesmo tempo, diversão. tenho seu senso de humor, e eu espero, 1/4 da ética de trabalho que você tem. Você, que sempre veio para minha sala de aula contar sobre sua mais nova viagem, mostrando sementes ou lembranças coletadas pelo caminho. Você, que me ensinou a acampar no jardim porque eu me apaixonei por todos equipamentos de acampamento que você comprava para suas viagens".

Por fim, ela declarou: "Eu quero viver histórias para contar como você. O vento sempre traz novas aventuras para os marinheiros, e você sempre será o nosso velho do mar. Obrigada por tudo. Te amo!".

Sandra Annenberg faz homenagem para o marido, Ernesto Paglia

Também nas redes sociais, Sandra Annenberg fez questão de exaltar o talento do marido, Ernesto Paglia, após a notícia de que ele saiu da Globo. "Há 30 anos fui convidada pra ser apresentadora do Fantástico, ainda fazia faculdade e o diretor do programa, falou: ‘Você precisa aprender a fazer reportagem, vai acompanhar o melhor repórter da tv brasileira’. Assim o fiz. Segui a missão à risca e assim o faço até hoje. Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto. O jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera… E o texto… único!", começou dizendo.

"Ouso dizer, ninguém escreve pra televisão como ele. Sacadas geniais e a capacidade sem igual de transformar qualquer tema - do mais complexo ao mais simples - em algo gostoso de ver, com inteligência, humor e elegância. É generoso, adora dividir tudo o que aprendeu nas reportagens com a família e os amigos. Quando volta de uma viagem, as aventuras recheiam a mesa, sempre tem tanta coisa pra nos contar e os olhos sempre a brilhar!", contou.

"Ah, e o que poucos sabem é que ele tem todo tipo de acessório para qualquer viagem, é o ‘kit-roubada’ ! É chamado de MacGyver ou Mister Gadget, adora uma engenhoca… até telefone por satélite já teve que, aliás, eu dei… É, houve aventuras tão distantes que não tinha comunicação e eu, com filha pequena, queria poder falar com ele em caso de emergência. Aliás, sempre nos falamos, estivesse onde estivesse, sempre dava um jeito de dar notícias. A cada ida, a saudade apertava. E a cada volta, o amor aumentava!", falou sobre o que viveram.

A comunicadora terminou se declarando. "Meu amor, tive o prazer, o privilégio e a honra de dividir 32 dos seus 43 anos e 7 meses na ‘outra’ casa. Tenho um orgulho de ser sua mulher que não cabe em mim! E a admiração é do tamanho do amor que sinto por você! Parabéns pela sua trajetória. Você é o maior contador de histórias que conheço. E agora a sua história entra pra história de todos nós. Mas a nossa história continua, ainda há muitas pra escrever e sempre juntos! Sou a sua maior fã! Te amo! Sua, sempre!", escreveu.