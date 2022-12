Sandra Annenberg fala sobre saída do marido, Ernesto Paglia, da Globo: ''Sempre juntos''

Apresentadora Sandra Annenberg mostrou toda sua admiração pelo marido, o jornalista Ernesto Paglia, em declaração

A apresentadora Sandra Annenberg se pronunciou sobre a saída do marido, o jornalista Ernesto Paglia, da Globo. Nesta segunda-feira, 26, a esposa do repórter escreveu uma declaração em homenagem ao amado e enalteceu seu trabalho na emissora carioca.

Relembrando fotos dele trabalhando e mostrando vários papéis dele como representante da imprensa, a apresentadora resumiu um pouco da história dele como jornalista e de como se conheceram no meio.

"Há 30 anos fui convidada pra ser apresentadora do Fantástico, ainda fazia faculdade e o diretor do programa, falou: ‘Você precisa aprender a fazer reportagem, vai acompanhar o melhor repórter da tv brasileira’. Assim o fiz. Segui a missão à risca e assim o faço até hoje. Sou completamente apaixonada pelo trabalho do Ernesto. O jeito com que trata a equipe, a maneira com que se relaciona com os entrevistados, o namoro que tem com a câmera… E o texto… único!", começou dizendo.

"Ouso dizer, ninguém escreve pra televisão como ele. Sacadas geniais e a capacidade sem igual de transformar qualquer tema - do mais complexo ao mais simples - em algo gostoso de ver, com inteligência, humor e elegância. É generoso, adora dividir tudo o que aprendeu nas reportagens com a família e os amigos. Quando volta de uma viagem, as aventuras recheiam a mesa, sempre tem tanta coisa pra nos contar e os olhos sempre a brilhar!", contou.

Sandra Annenberg revelou mais sobre o marido. "Ah, e o que poucos sabem é que ele tem todo tipo de acessório para qualquer viagem, é o ‘kit-roubada’ ! É chamado de MacGyver ou Mister Gadget, adora uma engenhoca… até telefone por satélite já teve que, aliás, eu dei… É, houve aventuras tão distantes que não tinha comunicação e eu, com filha pequena, queria poder falar com ele em caso de emergência. Aliás, sempre nos falamos, estivesse onde estivesse, sempre dava um jeito de dar notícias.

A cada ida, a saudade apertava. E a cada volta, o amor aumentava!", falou sobre o que viveram.

A comunicadora terminou se declarando. "Meu amor, tive o prazer, o privilégio e a honra de dividir 32 dos seus 43 anos e 7 meses na ‘outra’ casa. Tenho um orgulho de ser sua mulher que não cabe em mim! E a admiração é do tamanho do amor que sinto por você! Parabéns pela sua trajetória. Você é o maior contador de histórias que conheço. E agora a sua história entra pra história de todos nós. Mas a nossa história continua, ainda há muitas pra escrever e sempre juntos! Sou a sua maior fã! Te amo! Sua, sempre!", escreveu.

Veja a declaração de Sandra Annenberg:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Repórter Ernesto Paglia deixa a Globo após 43 anos

O repórterErnesto Paglia vai deixar a TV Globo após 43 anos de trabalho. De acordo com o site Notícias da TV, o fim do contrato dele com a emissora carioca foi anunciado para a equipe por meio de um e-mail enviado pelo Diretor de Jornalismo Ali Kamel. O contrato dele chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2022.

Nos últimos tempos, ele fazia reportagens especiais para o Jornal Nacional e o Fantástico. Ele também ficou conhecido por suas reportagens para o Globo Repórter. Inclusive, ele ganhou um prêmio internacional por uma de suas matérias em 1983.

Paglia também foi correspondente da Globo em Londres por 11 anos e participou da cobertura de conflitos internacionais na Palestina e no Afeganistão.