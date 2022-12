Repórter Ernesto Paglia deixa a Globo após 43 anos

Marido de Sandra Annenberg, o repórter Ernesto Paglia teve o seu contrato com a Globo encerrado e deixará a emissora no final do mês

O repórter Ernesto Paglia vai deixar a TV Globo após 43 anos de trabalho. De acordo com o site Notícias da TV, o fim do contrato dele com a emissora carioca foi anunciado para a equipe por meio de um e-mail enviado pelo Diretor de Jornalismo Ali Kamel. O contrato dele chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2022.

Nosúltimos tempos, ele fazia reportagens especiais para o Jornal Nacional e o Fantástico. Ele também ficou conhecido por suas reportagens para o Globo Repórter. Inclusive, ele ganhou um prêmio internacional por uma de suas matérias em 1983.

Paglia também foi correspondente da Globo em Londres por 11 anos e participou da cobertura de conflitos internacionais na Palestina e no Afeganistão.

Ernesto Paglia é casado com a apresentadora Sandra Annenberg, com quem teve uma filha, Elisa. Ele também é pai de Bernardo e Frederico, frutos de relacionamento anterior.

Outra demissão na Globo: Edney Silvestre

Na semana passada, Edney Silvestre também teve o seu contrato com a Globo encerrado após mais de 30 anos de trabalho na emissora. A despedida dele também foi anunciada pelo diretor de Jornalismo Ali Kamel em um email para os funcionários. Nas redes sociais, Silvestre fez um vídeo para se despedir dos telespectadores.

“A primeira vez que você me viu na telinha da Globo, seguramente eu estava vestido assim: de paletó, gravata, bem formal, e usando sobretudo. Era uma noite de inverno, em dezembro, fria, em plena Broadway, e um vento de cortar as orelhas, foi assim a minha estreia. Falando da força e da presença de atores e autores negros no teatro americano depois de décadas de racismo e preconceito. Isso foi 26 anos atrás. Tudo passa. E hoje eu vim aqui para me despedir", disse ele.

"Hoje, depois de cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro, depois de uma série de reportagens no Iraque, depois de entrevistar grandes estrelas de Hollywood e do cinema europeu, depois de cobrir o Oscar, depois de entrevistas com formidáveis ganhadores e ganhadoras do prêmio Nobel de Literatura, depois de mostrar o melhor de nós para o telespectadores brasileiro, eu estou partindo. Na telinha da Globo, você não vai me ver mais", declarou.

Por fim, ele falou dos seus novos passos. "Mas você vai me ver, sim, em palestras, apresentações de eventos, conferências, aulas, em peças de teatro, em uma nova minissérie, e também nos meus livros, não apenas nos meus romances, e livros de contos, como também em livros de reportagens. A razão para eu estar aqui hoje é para agradecer. Agradecer pelos 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, é um tchau, com a minha gratidão. Até breve ou até já”, contou.