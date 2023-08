Famosos posam com Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança: “Histórico”

Após apresentação histórica no Criança Esperança, Xuxa, Angélica e Eliana posaram ao lado de famosos nos bastidores

Na noite desta segunda-feira, 7, Xuxa, Eliana e Angélica fizeram história ao participarem do show do Criança Esperança. As artistas cantaram juntas em um medley de suas músicas mais famosas. A performance não apenas encantou os espectadores e as redes sociais, mas também os famosos lá presentes.

O trio de apresentadoras ainda aproveitou para tirar foto e posar com alguns famosos nos bastidores do evento beneficente promovido pela Rede Globo. O apresentador do Caldeirão, e que comandou o Criança Esperança, Marcos Mion posou com as três e escreveu na legenda: “Isso aqui foi HISTÓRICO”.

Quem também posou ao lado das três loiras que fizeram um medley com as músicas “Vou De Táxi”, “Os Dedinhos”, “Ilariê” e “Lua de Cristal”, foi a atriz Taís Araújo. “Minha Lua de Cristal tá gritando com todos os dedos no volante desse táxi”, escreveu a estrela e esposa de Lázaro Ramos na legenda da postagem, fazendo referência às músicas das três cantoras.

A atriz da série “De Volta Aos 15” e da novela “Amor Perfeito”, Camila Queiroz posou com o trio e ainda acompanhada de Mariana Ximenes, Ivete Sangalo, Suzana Viera e Diogo Almeida, que é colega da atriz na novela das 18h. “Uma noite inesquecível. Rodeada de pessoas maravilhosas, falando sobre solidariedade, empatia e transformação”, escreveu Camila.

Já o jornalista e apresentador do BBB, Tadeu Schmidt postou fotos com as três apresentadoras separadamente. Além de uma selfie com Xuxa e outra com Eliana, o comandante do Big Brother Brasil posou para uma foto com Angélica e a atriz Deborah Secco. “Criança Esperança 2023”, escreveu o jornalista legendando as fotos.

Além de Xuxa, Eliana e Angélica, diversos cantores performaram no show beneficente. Ana Castela, Alcione,Ivete Sangalo, e Preta Gilforam alguns dos nomes que subiram ao palco do Criança Esperança e encantaram os espectadores.

Viralizou!

Além da apresentação histórica das três apresentadoras, que viralizou nas redes sociais, uma fala de Eliana também chamou a atenção dos internautas. Isso porque, a apresentadora do SBT que estava na Rede Globo, também pediu doações ao Teleton, que é o evento beneficente da emissora de Silvio Santos.

'Estamos unidas pra pedir sua doação pro Criança Esperança e também pro Teleton!' Isso é histórico mesmo", "O Silvio Santos chegou a falar no Teleton que o SBT estava à disposição da Globo para ajudar a realizar o Criança Esperança. Anos depois e a Eliana participa do show com Xuxa e Angélica", "E ainda meteu uma campanha pro Teleton ao vivo. Tio Silvio Santos liberou, mas mandou avisar! É a madrinha né, mores", comentaram alguns fãs.