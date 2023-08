Momento único de Angélica, Xuxa e Eliana agita o Criança Esperança

Trio de milhões! Angélica, Xuxa e Eliana relembram sucessos de suas carreiras e fazem discurso sobre sororidade no Crianla Esperança

O palco do Criança Esperança recebeu um momento histórico no ano de 2023. Angélica, Xuxa e Elianase reuniram em um palco na Globo na noite desta segunda-feira, 7, para apoiarem o projeto solidário em prol das crianças e adolescentes. As três roubaram a cena no evento e também levaram um discurso de sororidade para o evento.

No palco, Angélica cantou o seu hit Vou de Táxi; Xuxa entoou a canção Ilariê; e, Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso. “A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição. Mais respeito e admiração. Sigamos em frente na TV, de táxi ou de nave, tomamos rotas diferentes, mas sempre juntas, porque juntas somos mais fortes. Mulheres unidas podem unir muito mais”, disse ela.

Logo depois, as três cantaram juntas a música Lua de Cristal e desfilaram pelo palco. No final, Eliana ainda divulgou o projeto Teleton, que é o programa solidário exibido no SBT e do qual ela é a madrinha.

Neste ano, o Criança Esperança é apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion, e voltou a ser feito ao vivo em uma arena no Rio de Janeiro com a presença de plateia de 5 mil pessoas. O evento reúne grandes nomes da música e do elenco da Globo para animarem o público a fazerem suas doações para o evento solidário.

Angélica, Xuxa e Eliana no Criança Esperança - Foto: Marcello Sá Barretto/ AgNews

Eliana revela como nasceu a amizade com Xuxa

A apresentadora Elianarelembrou como nasceu a sua amizade com Xuxa. Elas são amigas há muitos anos. “A Xuxa me convidava eventualmente para ir visitá-la na Casa Rosa. Eu estive no hospital no nascimento da Sasha e no aniversário de um aninho dela. Em muitos momentos especiais da vida dela, eu estava presente. Esse carinho entre nós não é de agora. O que aconteceu nos últimos anos foi que, com o avanço da tecnologia e as facilidades de comunicação, a gente acabou se aproximando ainda mais”, disse ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.