Eliana revela como nasceu a amizade com Xuxa Meneghel: 'Momentos especiais'

Eliana conta que esteve presente na maternidade quando Xuxa Meneghel deu à luz Sasha e relembra a amizade delas

A apresentadora Eliana vai aparecer na telinha da Globo na próxima segunda-feira, 7, ao fazer uma participação especial no programa Criança Esperança ao lado de Xuxa Meneghel e Angélica. No aquecimento para este momento histórico, ela relembrou como nasceu a sua amizade com a rainha dos baixinhos.

Elas são amigas há muitos anos. “A Xuxa me convidava eventualmente para ir visitá-la na Casa Rosa. Eu estive no hospital no nascimento da Sasha e no aniversário de um aninho dela. Em muitos momentos especiais da vida dela, eu estava presente. Esse carinho entre nós não é de agora. O que aconteceu nos últimos anos foi que, com o avanço da tecnologia e as facilidades de comunicação, a gente acabou se aproximando ainda mais”, disse ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.

Além disso, Eliana negou os rumores de rivalidade com Angélica e Xuxa na época em que comandavam programais infantis na TV. “Parece que onde brilha uma mulher não pode brilhar outra. E não é verdade. Tem espaço para todas. Então, essa suposta rivalidade era algo muito mais criado por esta sociedade patriarcal em que a gente vive. Sempre nos tratamos respeitosamente, primeiro como colegas e profissão e, depois, na maturidade, como amigas. O nosso papel ao longo desses anos foi mostrar que existe, sim, união entre mulheres e que uma não tira o brilho da outra. Pelo contrário, juntas, ficamos mais fortes”, declarou.

A apresentadora Eliana surpreendeu os telespectadores nesta quinta-feira, 13, ao aparecer no Jornal Nacional. O motivo foi que a loira participará do Criança Esperança ao lado das amigas, Xuxa e Angélica. A novidade deixou os fãs enlouquecidos, afinal, trata-se de um encontro icônico de nomes importantes da história da televisão brasileira.

Após o acontecimento marcante, a contratada de Silvio Santos revelou que o SBT liberou sua participação na emissora concorrente para colaborar na atração global, que tem finalidade arrecadar dinheiro para ajudar crianças.

Brincando com a situação, Eliana publicou um vídeo explicando melhor como o encontro entre as três divas foi possível. "Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança", falou.

"E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse a loira sobre a permissão.