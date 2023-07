Eliana reforça sua fé em viagem para Israel: 'Pensei muito na minha família'

A apresentadora Eliana mergulha em jornada espiritual por Jerusalém e Telavive

Pela primeira vez em Israel, a apresentadora Eliana (49) se surpreendeu com tudo o que viu. A convite do governo do país, ela viajou até o local para gravar para seu programa no SBT, mas também aproveitou para mergulhar nessa experiência enriquecedora, que lhe fez muito bem. “É uma viagem sensorial”, define a loira, que, em Telavive, conheceu o lado moderno e antigo da cidade, se deliciou com a culinária e desbravou a cultura da região. Mas foi em Jerusalém que ela, de fato, começou a jornada espiritual. “Estar ali, vendo tudo, é quase uma catequese. Independentemente da religião, a espiritualidade ali é muito forte”, diz.

Devota de Nossa Senhora Aparecida, a paulistana se emocionou na Via-Sacra e Santo Sepulcro. “Eu voltei com a fé renovada, pensei muito na minha família, em tudo o que eu já vivi e quero retornar com os meus filhos, com meu marido, para vivenciar isso com eles. É uma energia muito bacana mesmo e fora que é lindo”, conta.

Nascida em uma família católica, Eliana lembra que na sua infância rezava com a avó, durante as férias, no Paraná. O que ela aprendeu com a matriarca e com a mãe, Eva, ela procura passar para os herdeiros,Arthur (11) e Manuela (5). “Eu sempre digo para eles que mais do que pedir, a gente tem é que agradecer. E sempre foi assim, desde quando era pequena, vivendo de uma maneira mais simples, minha mãe dizia para agradecer pela minha saúde, pela minha família, pelo que eu tenho”, recorda. Nos agradecimentos da apresentadora está poder viver essa viagem. De volta ao Brasil, ela se diz mais leve e grata. “Por poder realizar um trabalho num lugar daquele e dividir a minha experiência, dividir um pouco mais de cultura, de fé, de amor e de esperança para o meu público. Me sinto muito realizada em poder fazer isso, porque é mais do que um programa de televisão, é quase uma missão mesmo levar informação”, afirma.

Há 18 anos à frente de um programa dominical e ocupando lugar que antes era dominado pelos homens, a comunicadora completa 14 anos no ar com o Eliana. Mais um marco de sua trajetória de três décadas de sucesso na TV. “Eu agradeço e reconheço os meus privilégios de uma vida, agradeço pelas oportunidades e, mais do que isso, de ter tido a sabedoria de abraçar essas oportunidades quando elas apareceram, de Deus ter me dado a lucidez da decisão nas horas certas. Agradeço ao público também por me acompanhar durante todos esses anos”, finaliza ela, feliz com suas conquistas na vida e na TV.

FOTOS: JANA PEPE E DAVICITO COHEN; STYLING: THIDY ALVIS; BELEZA: VAGNER LIMA; COMUNICAÇÃO: BPMCOM