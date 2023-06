Eliana leva família para gravação de viagem e filho rouba a cena: 'Esticou'

Apresentadora Eliana leva a família para viagem de seu programa e filho rouba a cena com tamanho

A apresentadora Eliana mostrou que levou a família para gravar uma viagem por Foz do Iguaçu para seu programa no SBT. Nesta segunda-feira, 05, a famosa compartilhou alguns cliques tirados no local e chamou a atenção ao surgir com o marido, Adriano Ricco, e com os filhos, Manuela, de 5 anos, e Arthur, de 11.

Curtindo a natureza do local, a loira surgiu feliz ao poder compartilhar as aventuras com o amado e com os herdeiros, que agora estão grandinhos, podendo acompanhar a mamãe até na viagem para o trabalho.

"Continuo gravando por aqui. Tá ficando demais o nosso programa. Em breve eu conto quando for passar", contou Eliana para os fãs sobre o que está preparando para eles conferirem em seu programa.

Ao aparecer com sua família, a famosa logo recebeu vários comentários dos internautas. "O filho da Eliana esticou viu", perceberam o crescimento do herdeiro mais velho da artista. "Família espetacular", elogiaram outros.

É bom lembrar que Arthur é fruto do relacionamento que Eliana teve com o produtor João Marcelo Bôscoli. Já Manuela é do casamento atual dela com o diretor de televisão da Globo, Adriano Ricco.

Pais de Eliana são internados ao mesmo tempo e apresentadora desabafa: “Muito medo”

A apresentadora Eliana está passando por momentos difíceis em sua família. Recentemente, ela pediu orações para seu pai, que foi internado na UTI. Mas na noite da última terça-feira, 30, a comunicadora contou que sua mãe passou por apuros e também precisou ser internada ao mesmo tempo.

Eliana fez a revelação ao responder uma caixinha de perguntas nos stories em seu perfil oficial do Instagram, quando uma fã pediu atualizações sobre o estado de saúde do pai da apresentadora, José Bezerra. Foi então que a loira decidiu abrir o coração e contou que passou por momentos angustiantes nos últimos dias.

"Eu não contei aqui, achei que ia ficar um pouco complicado. Meu pai vai sair amanhã, está de alta, graças a Deus", iniciou Eliana. “Aí vem a novidade: "O que vocês não sabem é que a minha mãe também foi internada, mas também sai amanhã”, a comunicadora do SBT celebrou a alta de sua mãe, Eva Michaelichen.

Eliana também contou como se organizou com sua irmã, Helena Duarte, para poder apoiar os pais no momento delicado: “Fiquei essa semaninha com o coração, aí... com muito medo, foi difícil. Eles ficaram no mesmo andar, numa semi intensiva. Eu e minha irmã revezamos, ela ficou mais tempo no hospital do que eu porque tenho as crianças aqui”, ela revelou.

Por fim, a mãe dos pequenos Arthur e Manuela tranquilizou os seguidores e comemorou a alta dos pais: “Foi difícil, não foi fácil. Mas a boa notícia é que os dois voltam para casa nessa semana", ela concluiu a sequência. Recentemente, a apresentadora também publicou uma homenagem para mãe, confira: