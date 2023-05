Pais de Eliana são internados ao mesmo tempo e apresentadora desabafa: “Muito medo”

Eliana abre o coração sobre momento angustiante e revela que sua mãe foi hospitalizada enquanto seu pai estava na UTI

A apresentadora Eliana (50) está passando por momentos difíceis em sua família. Recentemente, ela pediu orações para seu pai, que foi internado na UTI. Mas na noite da última terça-feira, 30, a comunicadora contou que sua mãe passou por apuros e também precisou ser internada ao mesmo tempo.

Eliana fez a revelação ao responder uma caixinha de perguntas nos stories em seu perfil oficial do Instagram, quando uma fã pediu atualizações sobre o estado de saúde do pai da apresentadora, José Bezerra (92). Foi então que a loira decidiu abrir o coração e contou que passou por momentos angustiantes nos últimos dias.

"Eu não contei aqui, achei que ia ficar um pouco complicado. Meu pai vai sair amanhã, está de alta, graças a Deus", iniciou Eliana. “Aí vem a novidade: "O que vocês não sabem é que a minha mãe também foi internada, mas também sai amanhã”, a comunicadora do SBT celebrou a alta de sua mãe, Eva Michaelichen.

Eliana também contou como se organizou com sua irmã, Helena Duarte, para poder apoiar os pais no momento delicado: “Fiquei essa semaninha com o coração, aí... com muito medo, foi difícil. Eles ficaram no mesmo andar, numa semi intensiva. Eu e minha irmã revezamos, ela ficou mais tempo no hospital do que eu porque tenho as crianças aqui”, ela revelou.

Por fim, a mãe dos pequenos Arthur (11) e Manuela (5), tranquilizou os seguidores e comemorou a alta dos pais: “Foi difícil, não foi fácil. Mas a boa notícia é que os dois voltam para casa nessa semana", ela concluiu a sequência. Recentemente, a apresentadora também publicou uma homenagem para mãe, confira:

Eliana atualiza estado de saúde do pai:

Na semana passada, Eliana atualizou o estado de saúde de seu pai, José Bezerra, que sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, em agosto do ano passado. Mais uma vez, ela pediu que os fãs enviassem energias positivas para ele e contou que ele continuava internado no hospital.

"Muito obrigada pelas orações, meu pai segue na UTI, mas está melhor. Tenho fé que logo, logo ele estará aqui em casa. Um final de semana abençoado pra nós", escreveu a artista do SBT em uma publicação em seu perfil oficial do Instagram.