Eliana atualiza estado de saúde do pai: ''Segue na UTI''

Apresentadora Eliana atualiza estado do pai, de 92 anos, que está hospitalizado

A apresentadora Eliana (50) atualizou o estado de saúde de seu pai, José Bezerra, de 92 anos. Neste sábado, 20, a famosa compartilhou um vídeo fazendo uma reflexão e aproveitou para falar como o avô de seus filhos estão.

Nos últimos dias, a famosa pediu orações para o pai dizendo que ele estava internado na UTI. Mais uma vez, ela pediu que os fãs enviassem energias positivas para ele e contou que ele segue no hospital.

"Muito obrigada pelas orações, meu pai segue na UTI, mas está melhor. Tenho fé que logo, logo ele estará aqui em casa. Um final de semana abençoado pra nós", disse a artista do SBT.

Nos comentários da publicação, os internautas mandaram força para a famosa. "Melhoras pro seu papai", desejaram. "Que deus abençoe seu pai", escreveram outros.

Em agosto de 2022, o pai da apresentadora sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No ano passado, Eliana já havia contado que os pais voltaram a conviver após 18 anos separados em post de comemoração de aniversário. Na época, Eliana confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais. "Sobre ontem no jantar aqui em casa com muito amor e significados: 1- na paz com meu amor; 2 - realizada em ver minha mãe e meu pai de volta ao convívio da nossa família, depois de 18 anos separados. Não são um casal, mas novamente amigos e unidos. Ela 83 e ele 91, nunca é tarde para perdoar. Obrigada mãe por sua generosidade. Muita emoção pra nossa família", declarou.

Veja o vídeo de Eliana:

Eliana reúne os pais divorciados e se declara

A apresentadora Eliana usou as redes sociais para compartilhar um registro especial em que seus pais aparecem juntos. Em seu feed no Instagram, a artista declarou seu amor por Eva Michaelichen e José Bezerra, que são divorciados e se reaproximaram após 18 anos separados.

"Eles são os responsáveis por ser quem sou. Minha vida com vocês unidos é muito melhor. Minha base sólida, meu porto seguro. Mãe e pai amo vocês infinitamente!! Uma Feliz Páscoa da nossa família pra sua família “Pai e Mãe, ouro de mina'", declarou Eliana ao legendar a publicação.