Eliana encanta ao mostrar maquiagem feita pela filha: “Quase perfeito”

Com apenas 5 aninhos, Manuela, a filha caçula de Eliana explode fofurômetro ao maquiar a mãe sozinha

Discreta em sua vida pessoal, a apresentadora Eliana (50) surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar um vídeo de um momento super fofo com a filha caçula, a pequena Manuela, que tem apenas 5 aninhos. A menina é fruto do relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco.

No registro, Eliana mostra que Manu preparou um ‘salão de beleza’ para atender a mãe: “Se você quiser maquiagem, vestido, tiaras.. Quer qual?”, a menina convida a mamãe, que aceita: “Vamos lá então! Nossa, que lindo seu salão de beleza! Foi ela que montou? Jura gente? Sozinha?”, a apresentadora se surpreendeu com a dedicação da filha.

Em seguida, Eliana começa a passar pela transformação. Primeiro, Manu focou no cabelo da mamãe coruja: “Como que tira isso? Você prendeu seu cabelo aqui, vai ter que tirar com a ‘nervosia’!”, a menina dá risada enquanto tenta desamarrar o cabelo da mãe e depois parte para maquiagem.

“Isso é maquiagem de criança, né?”, Eliana confirma com a filha. Mas a menina não se contentou com os cosméticos infantis e foi buscar os produtos da mãe. Com direito a corretivo e batom vermelho, a pequena surpreendeu a apresentadora com o resultado final: “Nossa gostei filha, você arrasou”, ela aprovou.

Eliana ainda brincou com seu maquiador: “Passou o batom quase que perfeito! Junior Mendes que se cuide”, ela fez piada e para concluir, convidou a filha para fazer uma participação especial no “Programa Eliana” do SBT: “Você pode me maquiar lá no programa?”, a loira finalizou o vídeo do momento fofo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana atualiza estado de saúde do pai:

Nos últimos dias, Eliana usou as redes sociais para pedir orações para o pai, José Bezerra (92), dizendo que ele estava internado na UTI. No último sábado, 20, ela atualizou os fãs sobre o estado de saúde: "Muito obrigada pelas orações, meu pai segue na UTI, mas está melhor. Tenho fé que logo, logo ele estará aqui em casa. Um final de semana abençoado pra nós", disse a artista do SBT.