Eliana revela birras dos filhos em viagem fora do Brasil: ''Vontade de sair correndo''

Apresentadora Eliana compartilhou fotos de viagem em família e revelou sofrer com choros e birras dos filhos

A apresentadora Eliana (50) está viajando com o marido, o diretor de televisão Adriano Ricco, e com os dois filhos, Arthur (11) e Manuela (5). Nesta sexta-feira, 24, a famosa compartilhou fotos lindíssimas da viagem com a família e surpreendeu ao revelar alguns perrengues.

Diferente do que muita gente pensa e idealiza, a artista do SBT contou que também passa por dificuldades com os filhos pequeno. A loira até comentou que precisa respirar fundo e que vontade de sair correndo também não falta quando começam as birras. Apesar disso, ela declarou que ama viajar com os herdeiros.

"Viajar em casal ou com amigos é muito bacana. Gosto das trocas destes encontros, de compartilhar experiências, de transitar por assuntos leves até os mais profundos. Mas… não posso deixar de dizer que AMO viajar com os meus filhos!", começou dizendo.



"Pegar a estrada com as crianças, por exemplo, é uma viagem a parte. Durante os passeios, elas nos encantam com suas visões doces de mundo e nos transportam para o universo lúdico das suas cabecinhas criativas, nos arrancam boas risadas e até algumas importantes reflexões. Claro que tem os choros, a teimosia, as birras… Às vezes dá vontade de sair correndo sozinha e sem rumo(rsrs). Mas aí a gente respira fundo, conversa e minutos depois, tudo volta a ficar tranquilo e a paz a reinar, faz parte", comentou.



Por fim, Eliana se mostrou muito feliz com os últimos dias fora do Brasil em São Francisco, nos EUA. "Mas NADA disso é mais importante do que viver a experiência de estar junto de quem se ama. Sempre aprendo um pouco mais com eles, sobre eles , sobre mim e sobre nós. Assim aconteceu com a Manu, Arthur, eu e Adri, neste feriado, e foi inesquecível. Voltamos pra casa com muitas memórias na bagagem e recordações para o resto de nossas vidas", contou.

Veja as fotos de Eliana com a família em São Francisco:

Eliana mostra Carnaval com a família fora do Brasil

A apresentadora Eliana está curtindo o Carnaval fora do Brasil! No sábado, 18, a loira compartilhou fotos mostrando como está o seu feriado com a família viajando em São Francisco, nos EUA.

Cheia de felicidade, a comunicadora do SBT apareceu coladinha com seu marido, o diretor de TV Adriano Ricco, e com seus filhos, Arthur e Manuela, turistando pela cidade.

"Unidos da vila do amor” desfilando na sua timeline", falou a apresentadora sobre sua folia ser um pouco diferente.