Eliana mostra seu Carnaval com a família fora do Brasil: ''Unidos da vila do amor''

Apresentadora Eliana encantou ao compartilhar fotos ao lado do marido e dos filhos durante viagem nos EUA

A apresentadora Eliana (50) está curtindo o Carnaval fora do Brasil! Neste sábado, 18, a loira compartilhou fotos mostrando como está o seu feriado com a família viajando em São Francisco, nos EUA.

Cheia de felicidade, a comunicadora do SBT apareceu coladinha com seu marido, o diretor de TV Adriano Ricco, e com seus filhos, Arthur (11) e Manuela (5), turistando pela cidade.

"Unidos da vila do amor” desfilando na sua timeline", falou a apresentadora sobre sua folia ser um pouco diferente.

++ Aos 50 anos, Eliana diz: 'Quero envelhecer em paz'

Nos comentários dos cliques da artista com a família nos pontos turísticos, os internautas encheram o grupo de elogios. "Lindos de viver", admiraram os fãs. "Amo vocês", declararam outros.

Veja as fotos de Eliana com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana recorda clique de criança e fãs apontam semelhança com sua filha, Manuela

Recentemente, Eliana encantou os seguidores das redes sociais ao recordar um clique de quando era criança.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do SBT publicou uma foto em que aparece ao lado de seu primo, Marcelo, e aproveitou para falar sobre o look estiloso que eles estavam usando.

"Eu maravilhosinha na casa do zelador, meu pai, desfilando um look de bata tie dye com chinelo de dedo e uma bolsa de palha pra completar o look estilo boho chic (tudo é referência nesta vida kkk)", se divertiu a loira.

Depois, Eliana também falou sobre o look do primo: "Ao lado, o primo Marcelo com look total jeans. Nois era chique e nem sabia! Kkkk. Ai, ai… tempo bom que não volta mais. #lookdodia #bohochic #simplicidade #familia", finalizou a artista.

A publicação chamou a atenção dos seguidores, que falaram sobre a semelhança da loira com sua filha caçula, Manuela (5), fruto de seu relacionamento com Adriano Ricco. "Tendência sempre!!! E se algum dia alguém teve dúvida que Manu era sua cópia, está comprovado", disse uma seguidora. "O mesmo rostinho da Manu", afirmou outra. "Manu todinha", comentou uma fã. "Linda, e a Manu é igualzinha você. Não mudou", falou mais uma.