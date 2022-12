Eliana se declara para o marido, Adriano Ricco: ''A gente vive mais e fotografa menos''

Apresentadora Eliana presta homenagem no aniversário de 45 anos do marido, o diretor de televisão Adriano Ricco, pai de sua filha caçula

Dia de festa na casa de Eliana (50)! Isso porque o marido da apresentadora está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 07!

A artista usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amado, Adriano Ricco, pai de sua filha mais nova, Manuella, de 5 anos de idade.

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou alguns cliques em que aparece ao lado do diretor de televisão, com quem está desde 2015, e se declarou. Em uma das imagens, o casal aparece com a herdeira ainda bebê.

"A gente vive mais e fotografa menos, melhor assim. Mas uma coisa é certa, amamos uma selfie, né nego? Passando por aqui pra te desejar um ano novo cheinho de boas notícias. Saúde, Dida!! Parabéns pelos 4.5", disse Eliana ao legendar a publicação.

"Grande Adriano! Feliz aniversário querido", desejou Ivete Sangalo. "Acho que vocês combinam muiiiito", "Casal de milhões", "Deus abençoe esse casal lindo!", "Nossa, como o marido da Eliana lembra o Bon Jovi", escreveram os fãs nos comentários do post.

Vale lembrar que Eliana também é mãe de Arthur (11), de seu antigo relacionamento com João Marcello Bôscoli (52), filho de Elis Regina (1945 - 1982).

Aos 50 anos, Eliana diz: ''Quero envelhecer em paz''

É tempo de celebrar e de agradecer para Eliana, que acaba de completar 50 anos. E ela fez isso em grande estilo, com uma viagem para as Ilhas Maldivas, onde gravou uma matéria para seu programa no SBT. Sem grilos com a idade, a apresentadora comemora o fato de estar viva. Como? Ela faz o que ama, acompanha o crescimento dos filhos, Arthur e Manuela, curte o romance com o diretor de TV Adriano Ricco, celebra os pais, Eva Michaelichen (83) e José Bezerra (91) e recebe o carinho do público. Tranquila e cheia de energia para continuar trabalhando, a loira só pede uma coisa: saúde.

– Como é fazer 50 anos?

– Está muito mais leve do que eu poderia imaginar. Pensei que eu teria a crise dos 30, dos 40 e agora teria a dos 50. Mas eu acho que a maturidade te traz essa segurança. Estou vivendo mais um momento

de agradecer. Cheguei até aqui, meio século bem vivido. Foram anos de muita realização profissional, pessoal, eu tenho minha família, meus filhos. Estar em casa, com meus pais, também é outro presente. É um balanço muito positivo.

