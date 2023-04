Eliana se indigna com vídeo de Dalai Lama: ''Escândalo''

Após ver vídeo de Dalai Lama beijando garoto, apresentadora Eliana se indigna e revela decepção

A apresentadora Eliana (50), assim como outros famosos e nomes conhecidos, ficou indignada ao ver o vídeo de Dalai Lama (87), chefe de estado e líder espiritual do Tibete, pedindo um beijo de um garoto e que a criança "chupasse sua língua".

Decepcionada com o monge, a loira escreveu um texto contando que diversas vezes repassou frases dele e que ficou chocada com a atitude dele. Eliana não considerou o ato do líder uma brincadeira e defendeu a criança.

"Quantas vezes já li os livros de Dalai Lama, reproduzi suas frases. Essa semana fui impactada por um vídeo em que a sua “santidade” passa dos limites (não vou reproduzi-lo aqui em respeito ao menor), custei a acreditar, achei que fosse uma montagem ou algo parecido e depois pude ver e crer: um senhor, reconhecido como um lider religioso, assediando um inocente que confiou em sua bondade", comentou sobre a situação.

"Lamento profundamente pela criança e sua família. Um escândalo mundial, uma decepção descomunal. O mundo parece estar de ponta cabeça e precisamos cuidar de nossas crianças, ensina-las a desconfiarem de todos, infelizmente, estranhar comportamentos suspeitos, pedir socorro e a sair de perto sempre que se sentirem ameaçadas ou desconfortáveis, seja lá com quem for", alertou ela.

"Repito: seja lá com quem for! Por trás de uma vestimenta, neste caso religiosa, há um homem que pode abusar de seu poder e precisa ser punido, se for culpado, como qualquer pessoa que viola a lei. Não foi uma brincadeira, como ele mesmo tentou explicar, e nem nunca será, Não nos subestime", pediu atenção de todos para casos parecidos.

Após o vídeo de Dalai Lama vazar na rede social e gerar revolta, o líder se pronunciou pedindo desculpas. A gravação foi feita no dia 28 de fevereiro no norte da Índia.

Eliana reúne os pais divorciados e se declara: ''Responsáveis por ser quem eu sou''

A apresentadora Eliana usou as redes sociais para compartilhar um registro especial de domingo, 09, de Páscoa, em que seus pais aparecem juntos.

Em seu feed no Instagram, a artista declarou seu amor por Eva Michaelichen e José Bezerra, que são divorciados e se reaproximaram após 18 anos separados.

"Eles são os responsáveis por ser quem sou. Minha vida com vocês unidos é muito melhor. Minha base sólida, meu porto seguro. Mãe e pai amo vocês infinitamente!! Uma Feliz Páscoa da nossa família pra sua família “Pai e Mãe, ouro de mina'", declarou Eliana ao legendar a publicação. Veja a foto aqui.

No ano passado, Eliana já havia contado que os pais voltaram a conviver após 18 anos separados em post de comemoração de aniversário. Na época, Eliana confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais. "Sobre ontem no jantar aqui em casa com muito amor e significados: 1- na paz com meu amor; 2 - realizada em ver minha mãe e meu pai de volta ao convívio da nossa família, depois de 18 anos separados. Não são um casal, mas novamente amigos e unidos. Ela 83 e ele 91, nunca é tarde para perdoar. Obrigada mãe por sua generosidade. Muita emoção pra nossa família", declarou.