Eliana reúne os pais divorciados e se declara: ''Responsáveis por ser quem eu sou''

Apresentadora Eliana posta clique dos pais, Eva Michaelichen e José Bezerra, juntos e comemora aproximação dos dois após 18 anos separados

A apresentadora Eliana (50) usou as redes sociais para compartilhar um registro especial de domingo, 09, de Páscoa, em que seus pais aparecem juntos.

Em seu feed no Instagram, a artista declarou seu amor por Eva Michaelichen e José Bezerra, que são divorciados e se reaproximaram após 18 anos separados.

"Eles são os responsáveis por ser quem sou. Minha vida com vocês unidos é muito melhor. Minha base sólida, meu porto seguro. Mãe e pai amo vocês infinitamente!! Uma Feliz Páscoa da nossa família pra sua família “Pai e Mãe, ouro de mina'", declarou Eliana ao legendar a publicação.

No ano passado, Eliana já havia contado que os pais voltaram a conviver após 18 anos separados em post de comemoração de aniversário. Na época, Eliana confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais. "Sobre ontem no jantar aqui em casa com muito amor e significados: 1- na paz com meu amor; 2 - realizada em ver minha mãe e meu pai de volta ao convívio da nossa família, depois de 18 anos separados. Não são um casal, mas novamente amigos e unidos. Ela 83 e ele 91, nunca é tarde para perdoar. Obrigada mãe por sua generosidade. Muita emoção pra nossa família", declarou.

Confira a foto dos pais de Eliana:

Eliana posa coladinha com o marido nos EUA

A apresentadora Eliana usou as redes sociais recentemente para se despedir de viagem na companhia do marido! Após curtir dias em Miami nos Estados Unidos a sós com Adriano Ricco, pai de sua filha mais nova, Manuela, de cinco anos, a artista apareceu em clique romântico com o diretor de TV.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a loira posou toda natural sem maquiagem usando um look rosa, sorridente ao lado do amado. "Foto linda para encerrar nossa noite e nossa viagem a dois por aqui", escreveu Eliana na legenda da publicação.

