Eliana comemora aniversário de 50 anos com jantar em família: "Muito amor e significados"

A apresentadora Eliana mostrou os detalhes da comemoração ao lado dos pais, do marido e filhos

Nesta quarta-feira, 23, Elianadividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos da comemoração de seu aniversário de 50 anos.

A apresentadora do SBT completou mais um ano de vida nesta última terça-feira, 22, e celebrou a data com um jantar ao lado de sua família. No feed do Instagram, a artista mostrou os detalhes da festa intimista, e postou fotos com o marido, Adriano Ricco, e de seus pais, Eva Michaelichen e José Bezerra.

Na postagem, Eliana ainda confessou que estava muito feliz de comemorar o aniversário ao lado dos pais, já que eles são separados há 18 anos e não se falavam. "Sobre ontem no jantar aqui em casa com muito amor e significados: 1- na paz com meu amor; 2- realizada em ver minha mãe e meu pai de volta ao convívio da nossa família, depois de 18 anos separados. Não são um casal, mas novamente amigos e unidos. Ela 83 e ele 91, nunca é tarde para perdoar. Obrigada mãe por sua generosidade. Muita emoção pra nossa família; 3-detalhes que eu amo (obrigada @lavoisier); 4-mais detalhes; 5-obrigada meu Deus", disse ela ao explicar a sequência das fotos.

Confira os detalhes da festa intimista de Eliana:

Reflexão sobre o aniversário

Ao comemorar o aniversário de 50 anos, Eliana fez uma reflexão falando sobre as coisas nas quais não irá se privar ao atingir as cinco décadas de vida. "Nos meus 50 anos, ao acordar eu quero decidir se eu vou usar maquiagem ou vou ficar de cara limpa, porque essa deve ser uma escolha e jamais uma imposição por conta da minha idade ou da minha pele madura", disse ela em um trecho do vídeo.

